DEVA, ‘Esnafı Unutanları, Esnaf da Sandıkta Unutacak’

Deva Partisi:Korona süreci nedeniyle bazı sektör ve alanlarda 17 günlük tam kapanmaya giden Hükümet’e DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’ndan uyarı, ‘Unuttuklarınız da sizi unutacak...’

Tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağının başlaması ardından bir açıklama yapan Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, hükümeti tedbirsizlik ve plânsızlığı için uyardı ve özellikle küçük esnafın resmen ölüme terk edildiğini ifade etti. Başkan Koç şunları söyledi, “Yasağın açıklanması ardından bekledik, acaba kaderine terk edilen küçük esnaf başta olmak üzere toplumun orta ve alt gelir tabakalarına yönelik ciddi bir tedbir var mı diye, ancak aradan şu kadar saat geçmesine rağmen göz boyama dışında hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek gördük.

Yine plânsız, önceden hazırlık yapılmamış bir sokağa çıkma yasağını hep beraber yaşıyoruz. O kadar plânsız ve baştan savma bir yasaklama yaptılar ki izin belgelerini e-devlet üzerinden alacak görevlilere bile ekran ancak son gün yarımyamalak açılabildi.

ÖZÜR DİLEYECEKLERİNE HACZİ ERTELİYORLAR

Sözüm ona hazırladıkları esnaf destek paketleriyle hacizleri ertelemişler... Şaka gibi, hükümet bu aşı organizasyonunu beceremedim, hıfzıssıhha enstitüsünü kapatarak yerli aşı işini sekteye uğrattım, yurt dışından gelecek aşılarla ilgili adam gibi sözleşme yapmadığım için memleket en az 2 ay (60 gün) aşısız kalacak deyip; bu benim kabahatim ey vatandaşım, senden özür dilerim, seni ifalasa sürükledim diyerek alacaklarını tahsilden vazgeçeceği yere, ‘borcun borç ama şimdilik haczetmiyorum(?)’ diyor.

GÜNDELİKÇİLERİ UNUTTULAR

Diğer yandan liyakatsiz yönetimler nedeniyle giderek fakirleşen halkın sıkıntılarını, sırça saraylarından göremeyen hükümet, gündelik kazancı ile yaşamaya çalışan milyonlarca insanı Allah’a havale edip, açlığa terk etti.

Ayakkabı boyacısından hamalına, merdiven silen teyzeden seyyar satıcısına milyonlarca insan en az 17 gün boyunca açlığa terk edildi. Bunları hangi sosyal güvenlik şemsiyesi ile kucaklamayı düşünüyorlar gerçekten çok merak ediyorum. Milletimizin yardımseverliği olmasa on binlerce insanımızın açlıktan ölmesi işten bile değil. Yatıp kalkıp şu aziz milletin olgunluğuna şükretsinler...

YANDAŞ MÜTEAHİTLERE PARA VAR, MİLLETE YOK

Bir yandan dünyada en iyi korona sürecini yöneten biziz diyerek milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar, diğer yandan da yandaş ve candaşlarına milyarlarca dolar ödeme yapıyorlar. Oysa rakamlar belli, bu salgın sürecinde vatandaşına en az yardım yapan ülkelerin başından geliyoruz. IMF raporuna göre millî gelirin sadece ve sadece % 0,4’ü vatandaşa yardım olarak aktarılmış. Bu oran Lüksemburg’ta % 27, ABD’de %25, Yeni Zelanda’da % 19 ve liste böyle devam ediyor... Benim milletimin bir Amerikalı veya Lüksemburg’lu kadar değeri yok mu? Ama Kanal İstanbul için müteahhitlerine para buluyorlar...

Velhasıl milletimiz endişelenmesin, her gecenin sabahı vardır. İlk seçimde vatandaşımız, kendisini unutanları sandıkta unutacaktır. DEVA Partisi’nin yetişmiş kadroları, milletimizin emrinde hak ettiği güzel yarınlara ulaştıracaktır. Dert varsa DEVA’sı da vardır...” dedi.