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Gebze sandıkta kazanacak!

AK Parti Gebze Gençlik Kolları, “Seçim Sandıkta Kazanılır” projesi için çalışmalarına başladı.

Gebze sandıkta kazanacak!

17 Ocak 2017 Salı 10:09

Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, “Her genç kardeşimize ulaşacağız” dedi.

AK Parti Genel Merkezi’nin başlatmış olduğu ve pilot bölge olarak Gebze’yi seçtiği “Seçim sandıkta kazanılır” projesi başlatıldı. Projeyle ilgili AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Vekili Aldulkerim Buğra Şimşek, Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara ve seçilen 5 sandık müşahidi katıldı.

ERTAN KARA BİLGİ VERDİ

Konuyla ilgili olarak bilgi veren AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, “Genel Merkezimizin başlatmış olduğu ve Gebze’yi pilot bölge olarak belirlediği seçim sandıkta kazanılır projesiyle ilgili çalışmalarımıza start verdik. Sandık müşahitlerine verilecek görev ile her sandıktaki genç üye kardeşlerimize başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın mektubunu ulaştıracağız. 672 sandıkta yapılanmalarımızı tamamladık. Göreve geldiğimiz günden beri 2023 ve 2053 hedeflerine yürürken genel merkezimizin ve teşkilatımızın gerektirdiği her şeyi layıkıyla yerine getirmeye devam ediyoruz. Referandum sürecine de bu çalışmayla başlayıp her bir genç kardeşimize ulaşacağız” dedi.

Samet KAHRAMAN

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