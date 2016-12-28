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Kandaz Cevabını Verdi !

Gebze Arapçeşme Muhtarı Remzi Kandaz Milyonların aklındaki....

Kandaz Cevabını Verdi !

28 Aralık 2016 Çarşamba 14:35

'' Türk Askerleri neden Suriye'de savaşıyor ?'' sorusuna cevap verdi.
'' Biz neden Suriye'de savaşıyoruz diyenler ya anlamıyorlar yada ihanet içindedirler. Çok iyi biliyorum'ki yarın bu silahlı grupların ilk savaşacakları yer bizim ülkemizdir. Bela tam olarak topraklarımıza gelmeden onu dışarda bitirmek lazım.
Ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların ailelerine devlet bakmalı ve eli silah tutanları iyi bir eğitimden geçirilerek cephedeki savaşa memleketleri kurtarmak için göndermelidir.
Bizler bu gemide, Türk'ü ile kürtü ile sağcısıyla solcusuyla, alevisi sünnisiyle huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hiç kimse bizim aramıza nifak tohumları sokmaya çalışmasın ve bizlerde bu nifak çetesinin oyununa prim vermeyelim. Bu gemi batarsa hepimiz batarız . Allah birliğimizi bozmak isteyen iç ve dış düşmanlara fırsat vermesin...'' diyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Kandazın bu paylaşımı oldukça ilgi gördü.

Gebzeliler ''Amin muhtarim ağzınıza yüreğinize sağlık allah sizin gibi ilim irfan sahibi öncülerin sayılarını arttırsın.Ülkemize sağlık huzur refah ihsan eylesin'' gibi yorumlarla Kandazı desteklediler.

Sedef SIR
Gamze ÖZÇELİK
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PolitikaHaberSiyasetSavaşAskerTürkMüslümanInsanlıkSuriyeçayırovaGebze GazeteGebzeRemziKandazArapçeşme
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