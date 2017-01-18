‘’Karaosmanoğlu sınıfta kaldı’’

KOCAELİ’NDE OLMAYAN NE

Gebze’nin Kocaeli’nin en büyük ilçesi olmasına rağmen hiçbir zaman merkezi yönetimden hizmet alamadığını ifade eden Başkan Korkmaz, “Bunda mevcut Belediye Başkanı Köşker’in de sorumluluğu vardır. Büyükşehir’den en büyük payı alması gerekirken adeta üvey evlattan daha da üvey evlat muamelesi gören Gebze artık Karaosmanoğlu’ndan ümidi kesmiştir. Bu sadece Gebze’de değil Kocaeli’nin genelinde de aynı durumdadır ki bütçesi ve imkânları dağlar kadar adeta sınırsız olan bir belediye halkın memnuniyet anketinde ciddi bir fark ile gerilemiştir. ORC tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında halka büyükşehir belediyelerinin iki yılda alt yapı, çevre düzenlemesi, kaldırım ve yollar, kent estetiği, sosyal belediyecilik, şebeke suyu, kent trafiği ve ulaşım gibi alanlarda nasıl hizmet verdiğine yönelik çalışmalarının başarılı bulup bulmadığı soruldu. Halk ile yüz yüze gerçekleştirilen ankette Karaosmanoğlu’nun gerilediği sonucu ortaya çıktı. Her ay düzenli olarak yükselmesi gerekirken başarılı bir grafik ve istikrar ile gerilemeyi başaran Başkan Karaosmanoğlu devasa bütçesi ile nasıl bir mühendistik uyguladı da unvanını 2(iki) basamak geriletti. Halkın %52,4’ünün memnuniyetsizliğini dile getirdiği oylamadan artık bir ders çıkarılması gerekmektedir. Kocaeli bunu hak etmemektedir. Diğer büyükşehir yönetimi çıtasını yükseltirken ‘’Kocaeli’de Olmayan Ne!’’Diyerek, sert eleştiride bulundu.