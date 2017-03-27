Katırcıoğlu, “Türkiye Evet ile Şahlanacak”

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) ve Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz ve Kadın Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, Kartepe’de Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Temsilcileri ile bir araya geldi. 16 Nisan’da ki halk oylamasında neden “EVET” verilmesinin gerektiğini anlatan Katırcıoğlu, “Biz bu cennet vatana ve topraklara aşkla bağlı milletiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Gelecekte her alanda daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bunun için 16 Nisan’da Türkiye Evet ile şahlanacak” dedi.

HAÇLI İTTİFAKI KENDİNİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Vatikan’da bir araya geldiklerine değinen Katırcıoğlu, “Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor. Soruyoruz şimdi AB’ye. Vatikan’da niye bir araya geldiniz? Papa’nın huzuruna niye çıktınız? Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi? Tabi ki Haçlı ittifakı en sonunda kendini gösterdi. Bunlara karşılık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerli ve millîdir. Millet iradesinin doğrudan tecellisidir. Bu sistemle devlet yönetiminde çift başlılık bitecek, birlik beraberlik kuvvetlenecektir. Bu sistemle, koalisyon devri bitecek, uzlaşma kültürü oluşacak. Bu sistemle en üst otoritenin millet olduğu da tescillenecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi millet, memleket, gelecek ve Büyük Türkiye içindir. İnanıyorum ki Güçlü Büyük Türkiye isteyenler kazanacaktır” diye konuştur.

“REJİM DEĞİL, DARBE ANAYASASI DEĞİŞİYOR”

Bizler artık darbe anayasası ile değil, millî iradenin hâkim olduğu bir anayasayla yönetilmek istiyoruz vurgusu yapan Katırcıoğlu, “Hatırlayın, Ege'nin evladı rahmetli Adnan Menderes'in başına geleni. Rahmetli Özal ve Erbakan gibi liderler başa gelince hemen darbeciler, vesayet odakları nasıl harekete geçtiler. 27 Mayıs'ta darbe yaptılar, Menderes'i astılar. Bu Anayasa ile Cumhurbaşkanın yetkileri artmayacak, tam tersine kısıtlanacak. Milletimizin sesi çok daha gür çıkacak. Söz de mühür de millette olacak. Mevcut sistemle Büyük Türkiye hedefine asla ulaşamayız. Bu sistem krizler üreten sebepleri içerisinde barındırıyor. Avrupa ve şer odakları top yekûn bize karşı birlik oldular. Büyümemizi istemediler, istemiyorlar da. Bu nedenle bu sisteme Evet dememiz gerekiyor. Daha güçlü ve büyük Türkiye yolunda tüm hemşehrilerimizi 16 Nisan’da ki halk oylamasında güçlü bir şekilde “EVET” demeye davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.