Kocaeli markası yok oldu!

İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile birlikte KEV’in toplantısında yer alan Tarhan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli’nin geçmişte bir marka kent olduğunu ancak artık bu vasfını yitirdiğini ileri süren Tarhan, “Kocaeli önceden marka bir kentti. 41 plakanın da, Kocaelispor'unda bir değeri vardı. Fakat şuan ki kent idarecileri Kocaeli markasını yok ettiler. Kocaeli'ni tekrar yaşanılabilir bir kent yapmak için hep birlikte mücadele edip, çalışmalıyız. Kentimize değer katan, KEV'in Genel Kurulunda aramızda haksız yargılanma sonucu bulunamayan çok değerli Başkanımız Sefa Sirmen'e geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Genel Kurulun hepimiz için hayırlı olmasını diler, Başkan Bahri Kubilay Yavuz ve Yönetimine teşekkür ediyorum.”dedi. Mustafa Ulaş GECAL