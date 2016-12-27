POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli markası yok oldu!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, hafta sonu gerçekleştirilen Kocaeli Eğitim Vakfı Genel Kurulu’na katıldı.

Kocaeli markası yok oldu!

27 Aralık 2016 Salı 11:03

 İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile birlikte KEV’in toplantısında yer alan Tarhan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli’nin geçmişte bir marka kent olduğunu ancak artık bu vasfını yitirdiğini ileri süren Tarhan, “Kocaeli önceden marka bir kentti. 41 plakanın da, Kocaelispor'unda bir değeri vardı. Fakat şuan ki kent idarecileri Kocaeli markasını yok ettiler. Kocaeli'ni tekrar yaşanılabilir bir kent yapmak için hep birlikte mücadele edip, çalışmalıyız.  Kentimize değer katan, KEV'in Genel Kurulunda aramızda haksız yargılanma sonucu bulunamayan çok değerli Başkanımız Sefa Sirmen'e geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.  Genel Kurulun hepimiz için hayırlı olmasını diler, Başkan Bahri Kubilay Yavuz ve Yönetimine teşekkür ediyorum.”dedi. Mustafa Ulaş GECAL

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliGölcükçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaman’dan meclis üyelerine eğitim! Yaman’dan meclis üyelerine eğitim!
Bu Millet hak etmiyor! Bu Millet hak etmiyor!
CHP Köylerle buluştu! CHP Köylerle buluştu!
Ceyhan: İsyan sesini destekliyoruz! Ceyhan: İsyan sesini destekliyoruz!
MHP’DEN 82.Yıl kutlaması MHP’DEN 82.Yıl kutlaması
CHP’den özel ziyaret CHP’den özel ziyaret
Yukarı Çık

Yaman’dan meclis üyelerine eğitim!
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca başlatılan eğitim...

Haberi Oku