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Kocaeli’nin çevre ordusu 110 bin kişiye ulaştı

Kocaeli’de sürdürülen ‘Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi’ne destek veren kamu kurumlarına, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve en fazla bilgilendirme yapan kişilere sertifikaları verildi.

Kocaeli'nin çevre ordusu 110 bin kişiye ulaştı

20 Haziran 2019 Perşembe 14:24

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi” sertifika töreni, geniş bir katılım ile Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli’nde sürdürülen “Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi” ile 110 bin kişiye ulaşıldığı belirtilen sertifika töreninde, proje kapsamında en fazla bilgilendirme yapan kişi ve kurumlara sertifika verildi.

 

GENİŞ KATILIM

Sertifika programına Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Eğitim ve Sıfır Atık Koordinatörü Fatih Kınacı, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Özkan Avcı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan, Tema Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve aileler katıldı.

 

110 BİN KİŞİ BİLGİLENDİRİLDİ

Proje ile ilgili sunum yapan Tema Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol; “Sıfır Atık Projesi kapsamında; proje ortakları ile birlikte okullarımız başta olmak üzere kamu kurumlarında, sivil toplum kuruşlarında, kurs merkezlerinde, üniversitemizde binlerce kişiye sıfır atık projesi ile birlikte Evlat Aşkına Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Bilgilendirme yapılan kişi ve kurumlar daha sonra çevresindeki insanlara ulaşarak 110 bin kişiye bilgilendirme yaptıklarını kayıt altına aldı. Gelecek adına projemize destek veren tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

 

ÇEVREYİ KORUMALIYIZ

Projenin Kocaeli’nde olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yardımcısı Dursun Balaban; “Biz çevreyi geleceğimizin teminatı gençlerimizden miras alıyoruz. Bunun için çevre ve kaynakları etkin kullanmalı ve korumalıyız. Günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz kaynaklarımızı israf etmemeliyiz. Kocaeli çevre anlamında ayrı bir değere sahip nadir illerimizden biri. Yapılan çalışmalar bu değerlere sahip çıkılacağına inanıyorum” dedi.

 

SERTİFİKALAR DAĞITILDI

Yapılan törende “Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi” ile ilgili kısa filmlerin izlenilmesinin ardından projeye destek veren kamu kurumlarına, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve en fazla bilgilendirme yapan kişilere sertifikaları takdim edildi. Kocaeli’nde en fazla bilgilendirmeyi Canan Hancı yaptı.

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KocaeliGebzeSıfır AtıkEvlat Aşkına Sıfır Atık
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