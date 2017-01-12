OHAL’e tam destek!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü öncülüğünde il binasında bir araya gelen 12 ilçe başkanı gelişen gündem ve teşkilatlanma yapısıyla ilgili Ünlü’ye raporlarını sundu. İlçe başkanlarının eksiksiz katılım gösterdiği aylık değerlendirme toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ MHP Kocaeli teşkilatları olarak önümüzdeki süreçte saha çalışmaları anlamında programları ilçe başkanlarımıza iletmek adına bir toplantı yapıyoruz. Buradaki amaç Darıca’da başlayan ve Çayırova’da biten çalışmalarımız olacak. İlçe teşkilatlarımızla gerçekleştireceğimiz çalışmaların ardından oluşturulacak rapor Ankara’ya gönderilecek. Vatandaşın konuya bakışı çok önem arz edecek” dedi.

DİK DURABİLMİŞ TEŞKİLATIZ

Bizim için çok hassas bir dönem. MHP’nin ne kadar önem arz ettiğini herkes bilmektedir diyen Ünlü, “ Biz bu misyonu yerine getirmeye çalışacağız. 1 Kasım’da dik durabilmiş bir teşkilatız. Önem arz eden bir teşkilatız. İlçe başkanlarımızı önemsiyoruz. Nisan’da başlayacak olan kongre takvimimizin de toplantısı burada yapılacak. Kongre salonlarını, üyelerini, 90 gün içerisinde belirleyecekler. Bugün itibariyle süreç başladı. Bu süreç MHP’ye sosyal medya üzerinden hakaret edenlerin olmadığı bir yönetim sistemi olacak. Hassasiyetle kırmızı çizgilerimizin üzerinde duruyoruz” şeklinde konuştu.

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Yeni anayasa ve Başkanlık sistemi hakkında görüşleri sorulan Ünlü, “Bizim için yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi sorumlu cumhurbaşkanlığı güçlü parlamentodur. Olay sahaya indiğinde genel başkanımızın izinden giderek gereğini yapacağız. MHP Kocaeli teşkilatı seçim sattı mahallinde olacaktır. Bu coğrafyada yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek adına referandum da evet demeye devam edeceğiz. OHAL’i gören bir nesiliz. Bugün OHAL hayata etki eden bir durumda değildir. Özellikle FETÖ ile hızlı bir şekilde mücadele edilmesi için çıkarılmıştır. Biz bunun uzatılmasını destekliyoruz” dedi.