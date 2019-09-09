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POLİTİKA:
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Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve tramvaylar bugünden itibaren kış tarifesine geçti.

Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçti

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:05

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen otobüs ve tramvaylar 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçti. UlaşımPark tarafından yapılan açıklamada; okulların açılması ile yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak, yoğunluğun minimuma indirilmesi, veliler ve öğrencilerin yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemesi için 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren otobüs ve tramvaylarda ‘Kış Tarifesine’ geçildiği aktarıldı. Kış tarifesi için detaylı bilgiye erişimi ise www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden yapılacağı bildirildi.

 

336 OTOBÜS 2759 SEFER

UlaşımPark’a ait 336 otobüs, gün içerisinde ortalama 2759 sefer ile Kocaeli’nin tüm ilçelerine ‘Misafir Odaklı Hizmet’ anlayışı ile ulaşım hizmeti sağlıyor. UlaşımPark, okulların açılması ile çok daha fazla yolcuya hizmet sağlayacak otobüsleriyle çalışanlar, öğrenciler ve veliler ile birlikte yoğunluğu minimuma indirmeyi kendine hedef edindi. Bu sayede yoğunluğu en az indirerek yolcu memnuniyetini de en üst düzeyde tutmayı isteyen UlaşımPark, başarılarına başarı katmak istiyor.

 

18 TRAMVAY 304 SEFER

Kış tarifesine geçilmesiyle birlikte 18 tramvay, günde 304 sefer yaparak olası yoğunluğu minimize etmeyi sağlayacak. Pik(yoğun) saatlerde 5 dakikada bir geçecek olan tramvaylar hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak. Otogar ve Eğitim Kampüsü arasındaki 20 kilometre de adeta mekik dokuyan tramvaylar, Kocaeli halkı tarafından sevilerek tercih ediliyor.

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