Saadet’e hayırlı olsun ziyareti!

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimi, geçtiğimiz aylarda Kemalpaşa Mahallesi Yeni Han İş Merkezi’ne il binasını taşıyan Saadet Partisi’ne ziyarette bulundu. SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun ev sahipliğinde oldukça sıcak bir ortamda geçen ziyarette iki il başkanı birlik ve beraberlik mesajları yayımladı. SP’nin kendilerine her zaman yakın bir siyasi oluşum olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Ünlü, yeni il binasının Saadet Partisi’ne hayırlı olmasını temenni ederek, Ejderoğlu ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Son yapılacak il başkanları toplantısı hakkında da açıklamalarda bulunan Ünlü, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ev sahipliğinde geçecek son buluşmanın 9 Ocak Pazartesi günü yapılacağını kamuoyuna duyurdu.

BU BİRLİĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Ziyarette ilk olarak söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ Bugün MHP Kocaeli İl Başkanlığı olarak sayın SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ve yönetimini yeni binaya geçişlerinden dolayı tebrik ve başarı dileklerimizi sunmak için bugün bir aradayız. Bu samimi sıcaklık bizi bu soğuk havada ısıttı kendilerine bundan ötürü teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan başkan bize her zaman sıcak davrandı. Kocaeli’de devam eden Yeni Kapı ruhunu devam ettirmek adına siyasi parti başkanlarının kendi aralarında ki bu seviyeli ziyaret ile seviyeli diyaloğun sürekli devam etmesini düşünen bir il başkanıyım.. Sinan Ejderoğlu bu Yeni Kapı ruhunun devamı anlamında bir mihenk taşı gibi dimdik durmaya devam ediyor. Biz bu birliği sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi. Ünlü konuşmasının sonunda, , CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ev sahipliğinde geçecek son il başkanları buluşmasının, 9 Ocak Pazartesi günü icra edileceğini kamuoyuna duyurdu.

YENİ BİR KAPI AÇTIK

Ünlü’nün ardından konuşan SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ise, “ Bizde MHP Kocaeli İl Teşkilatının bize gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnun olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerin tümü ülkemizin birliği beraberliği için çalışan yegane kurumlardır. Bu kurumlarda başarı olan teşkilatlar var, başarısız olan teşkilatlar var. Biz biliyoruz ki Kocaeli MHP, ülkenin çıkarları doğrultusunda azimle çalışan başarılı bir il teşkilat. Bizim Kocaeli’de partiler arasında birliktelik var. Bu birlikteliği ülke birliğine yansıyacağı umudumuz var. Ben bu hassasiyetlere en çok ihtiyacımız olan bir süreçten geçiyoruz. Yeni Kapı da az da olsa eksik kalan birlik için yeni bir kapı açtık biz burada” ifadelerine yer verdi.