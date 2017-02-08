İzgaz davasından hapis cezası alarak cezaevine giren Sefa Sirmen, tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Sefa Sirmen, ilk olarak CHP İl binasına gitti. Burada dinlenen ve partililerle sohbet eden Sirmen, oldukça keyifliydi.Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eski milletvekilleri İzzet Çetin ve Hikmet Erenkaya, eski belediye başkanı Fikret Toker, il başkanı Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Sirmen’i hasretle kucakladı. Sirmen şunları söyledi: “Bugün ben yeniden doğdum. Bana bu güzelliği bana yaşattığınız için teşekkür ederim. 7,5 aydır sizlerden ayrı kaldım. Ama hiç pişman değilim. Ben İzmitlilere hizmet etmekten başka bir şey düşünmedim. İzmit bugün hala bizim projelerle hayat buluyor. Eğer projeleri iptal ederseniz İzmit yaşanmaz bir kent olur. Yuvacık barajını gölgelemek için bir sürü iftira attılar ama adalet yerini buldu. Türkiye'de gerçekleşmiş olan doğuştan projemiz iftihar ettiğimizi ödül almış projedir.



8 aydır cezaevinde olan Sirmen’i karşılamaya; CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, Hacı Bektaş Veli Derneği eski Başkanı Doğan Demir, CHPli Alpaslan Ceyhan, CHP eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve çok sayıda partili gitti.

Bunun en canlı tanığı depremde en ufak bir yangın olmadan devam ettirmesidir. Halkım için daha da çok yatmaya hazırım. Sizlere çok teşekkür ederim. Yargı süreci devam ediyor. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bana ceza veren hakimler bugün içerideler. Gerçeği yakalamış olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum." Sirmen, istirahat etmek için evine gitti.