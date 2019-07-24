“Son tapu alınana kadar peşindeyiz!“

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Hürriyet ve Yavuz Selim mahallerinde yaşanan tapu sorunu ile ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Hürriyet ve Yavuz Selim mahallerinde yaklaşık 40 yıldır tapu sorununun devam ettiğini belirterek, ‘’Defalarca toplantılar yaptık, tapu sorununun nasıl çözüleceğini örnek belediyelerin neler yaptığını anlattık. Şimdi hazine arazisi olan yerlerdeki tapular, 2B arazisi olan yerlerdeki tapular diye ayırarak vatandaşı yine mağdur ediyorlar. Bu işin artık lamı cimi yok vatandaşa tapusunu vermek zorundayız” dedi.



SON TAPU ALINANA KADAR PEŞİNDE OLACAĞIZ

Tarhan, “ Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallesinin tapu sorununu artık bilmeyen yok, vatandaşı oyalama yöntemine giden, topu bürokrasiye atıp, işi yokuşa süren kim varsa karşısında olacağız. Hak sahibi olan vatandaşlarımız son tapuyu alana kadar bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.