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POLİTİKA:
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Tüm adaylar ilçeleri gezecek

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü seçim süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tüm adaylar ilçeleri gezecek

11 Mayıs 2018 Cuma 14:07

Tüm adayların ilçeleri gezeceğini söyleyen Ünlü, “Herkesi seçim sattı mahalline davet edeceğim. Cumhur İttifakına sahip çıkmak adına çalışmaya davet edeceğim. Tüm partililerimize beyaz sayfa açacağız ve çalışmaları yönünde telkinlerde bulunacağız. 24 Haziran’dan sonra benim partim iktidar. Bizim planımız bu. MHP İl Teşkilatı olarak ramazan programımız hazır. İftar programlarımızda sandık görevlilerimiz, mahalle başkanı ve okul başkanları ile bir araya geleceğiz. Bu görevliler başarının mimarı olacaklar. Milletvekili aday adaylarını da sandık görevlilerinin ayağına göndereceğiz” şeklinde konuştu.

TABANIMA SÖZ VERİYORUM
Son olarak Ünlü, “Bizim planımız hazır. 1 hafta da olsa aday adaylarını 12 ilçede gezdireceğim. 13 aday belli olduktan sonra adaylarla da yoğun bir çalışma programını hayata geçireceğiz. Aday adayı olamayan arkadaşlara da şunları diyeceğim; MHP iktidara gidiyor, bürokrat olma hakkı olanlar, meclis üyesi olanlar, olabilecekler çıkacak. Bu arkadaşlarımız sahaya küsmeyip çalışmalara devam etmeli. Bu isimler ileride şans bulabilecekler. Ama küsenler MHP il binasından içeri giremeyecekler. Ben tabanıma bu sözü veriyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. 


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