Yaş 18, ilk oy MHP'ye

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli’nden 23 yaşındaki Zeynep Adak Gebze bölgesinden milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. 24 Haziran erken seçimleri için ev ev Cumhur ittifakını anlatan MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Zeynep Adak, özellikle genç seçmenden büyük destek buluyor. 15 Temmuz’dan 24 Haziran’a geçen süreci sahada anlattığını ifade eden MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Zeynep Adak, özellikle 18 yaşında ilk defa sandığa gidecek gençlerde MHP’ye karşı yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.