Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli’nden 23 yaşındaki Zeynep Adak Gebze bölgesinden milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. 24 Haziran erken seçimleri için ev ev Cumhur ittifakını anlatan MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Zeynep Adak, özellikle genç seçmenden büyük destek buluyor. 15 Temmuz’dan 24 Haziran’a geçen süreci sahada anlattığını ifade eden MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Zeynep Adak, özellikle 18 yaşında ilk defa sandığa gidecek gençlerde MHP’ye karşı yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.
Yaş 18, ilk oy MHP'ye
MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı 23 yaşındaki Zeynep Adak, ilk defa sandığa gidecek gençlerden yoğun destek alıyor. Adak, “Yaş 18, ilk oy MHP'ye” sloganı ile Cumhur İttifakı’na sahada anlatıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli’nden 23 yaşındaki Zeynep Adak Gebze bölgesinden milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. 24 Haziran erken seçimleri için ev ev Cumhur ittifakını anlatan MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Zeynep Adak, özellikle genç seçmenden büyük destek buluyor. 15 Temmuz’dan 24 Haziran’a geçen süreci sahada anlattığını ifade eden MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Zeynep Adak, özellikle 18 yaşında ilk defa sandığa gidecek gençlerde MHP’ye karşı yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.