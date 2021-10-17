Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli'de





- "Bu milletin yüzü aynen geçmişimizde olduğu gibi yine Milli Görüşle gülecek"

KOCAELİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk milletinin yüzünün geçmişte olduğu gibi yine "Milli Görüş"le güleceğini söyledi.

Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sandık Başmüşahitleri Toplantısı'na katılan Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Erbakan, "Allah, Milli Görüşün birinci 40 yılında olduğu gibi ikinci 40 yılında da en kısa zamanda iktidara gelerek bu aziz milletin yüzünü bir kez daha güldürmeyi nasip eylesin, Milli Görüş iktidarıyla dış güçlerin tiyatro ve oyunlarını bozmayı nasip eylesin." dedi.

Erbakan, hükümetin mali politikalarını eleştirerek, vatandaşın ekonomik olarak zor durumda olduğunu savundu.

Mevcut iktidarın Milli Görüş zihniyetine sahip olmadığı için diğer bütün taklitçi zihniyetlerle aynı karakteristik özellikleri sergilediğini, hamleleri yaptığını, sistemi uyguladığını öne süren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş için geçmişte olduğu gibi bugün de taklitçi zihniyetlerden, taklitçi zihniyetlerin yanlış uygulamalarından kurtulup, bu aziz milletin aslı, özü, ruh kökü olan Milli Görüş zihniyetini iktidara taşımak lazım. İnşallah aziz milletimiz yapılacak ilk seçimlerde ferasetli davranacak, bir kez daha verdiği oydan dolayı dizini dövmek zorunda kalmayacak, bu sefer aynı geçmişte olduğu gibi Milli Görüşü iktidara taşıyacak inşallah. Bu milletin yüzü aynen geçmişimizde olduğu gibi yine Milli Görüşle gülecek."

Erbakan, yaşanabilir Türkiye'yi Yeniden Refah Partisi olarak kendilerinin kuracağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.















