Prof. Dr. Sefa Saygılı kitaplarını anlatıyor 1 21 Aralık 2017, 11:07 761 İzlenme

Panik atak son yıllarda yaygınlaşan bir psikolojik rahatsızlıktır. Dünyada yaşanan terör, afet, felâket ve cinayetler gibi acı veren olayların medya ile evimize kadar gelişi, bununla birlikte köyden kente göç, trafikteki sıkışıklık, gelir dağılımındaki dengesizlikler, adalete güvensizlik, topraktan ve doğallıktan kopuk yüksek binalar, fast-food ve rafine gıdalarla beslenme, şeker tüketiminde artış, dostlukların ve insanca davranışların zayıflamasıyla birlikte panik ataklı hasta sayısının arttığı görülmektedir. Kişiyi ölme veya delirme, çıldırma korkusu içinde kıvrandıran bu hastalığın aslmda tehlikesi yoktur. Üstelik genelde tedaviye cevap verir. Panik Atak Rehberi'nde panik atak ana hatlarıyla anlatılmış, daha sonra hastaların en çok merak ettikleri soruların cevaplan verilmiştir.