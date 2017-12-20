Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın hayatımıza yön veren kitapları 20 Aralık 2017, 10:29 478 İzlenme

Mutlu ve huzurlu bir yaşam hepimizin hakkı. Fakat toplum olarak huzursuzuz. Trafikte huzursuzuz. İş yerinde huzursuzuz. Evde, sokakta huzursuzuz… Hastayız… Genç yaşlı hepimizin her yeri ağrıyor. Obezite aldı başını gidiyor. Kalp ve damar rahatsızlıkları belli yaşların olmazsa olmazı nerdeyse… Diyabet hakeza… Alzheimer hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Her gün avuç avuç ilaç tüketiyoruz fakat çözüm bulamıyoruz; aksine hayata karşı tahammülsüzlüğümüz gittikçe artıyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı, “bakışımızdaki” hastalıklı hallerimizi teşhis ederek Ruha Şifa 33 Reçete sunuyor okurlarına. Mutsuzluğun en tesirli ilaçlarını sıralıyor, hangi hallerde kullanılacağına dair bilgiler veriyor. Bakışımızı maddenin ötesinde manaya, manayla gelen şifaya çeviriyor…