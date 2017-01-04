1 Ünite 3 Can!

Sosyal Medya hesabından,'' Kan stoklarımız yetersizdir. Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz.
1 ünite Kan 3 can kurtaracak.'' paylaşımında bulunan Kınık kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Kızılay olarak ülke genelindeki bin 300 civarındaki hastanede her iş günü yaklaşık 11 bin ünite kan tedarik etmek zorunda olduklarını söyledi ve ekledi:
"Ülke genelindeki 250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir." dedi.