Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının yetersiz olduğunu, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle stoklarda kırmızı alarm verildiğini açıkladı ve çağrıda bulundu: 1 Ünite 3 Can kurtaracak.

Sosyal Medya hesabından,'' Kan stoklarımız yetersizdir.

Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz.

1 ünite Kan 3 can kurtaracak.'' paylaşımında bulunan Kınık kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Kızılay

olarak ülke genelindeki bin 300 civarındaki hastanede her iş günü yaklaşık 11 bin ünite kan tedarik etmek zorunda olduklarını söyledi ve ekledi:

"Ülke genelindeki 250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir." dedi.



