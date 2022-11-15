16 Kasım Dünya KOAH Günü

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en fazla ölüme yol açan 5 hastalıktan biri KOAH. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) astım ile karıştırılabildiğini ve erken tanı ve uygun tedavilerle KOAH’ın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Kış aylarında daha belirgin olan öksürük, sabah balgam çıkarma, nefes darlığının giderek artması, yaşıtlarına göre efor kapasitesinde düşme yaşayan bir kişi risk faktörlerini de taşıyorsa KOAH’tan şüphe edilmeli” açıklamasında bulundu.

Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi şikayetlerin sigaraya bağlı masum değişiklikler olarak algılandığı için hastalığın teşhisinde geç kalındığının altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “KOAH tedavi edilmediğinde yavaş yavaş ilerleyip orta ve ileri evrede alevlenmelerle kendini gösteriyor. Hastanın doktora gidiş sebebi de çoğu kez bu alevlenmeler. Hızla kötüleşen çoğu hasta ya hastaneye yatıyor ya da yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. Solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi gibi görüntüleme yöntemleri sayesinde hastalığın şiddeti, evresi belirlenerek, en uygun tedavi ve takip planı hazırlanmalı” dedi.

Önce sigara bırakılmalı

Hastaya ilk kez tanı konuyorsa ve hasta erken evredeyse yapılabilecek ilk önceliğin sigaranın bırakılması olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Hasta ileri evredeyse o zaman ilk olarak hastalık ve hastalık sebebiyle oluşabilecek komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmeli. İlaç tedavisi, gerekirse oksijen tedavisi ya da solunum desteği, solunum fizyoterapisi, beslenme ve diyet, uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

KOAH hastaları COVID-19’u daha ağır geçiriyor

KOAH’ta gerek bronş duvarlarında yer alan koruyucu bariyerlerdeki yıkımın, gerekse akciğer dokusundaki hasarın kişiyi enfeksiyonlara daha açık kıldığını ve gelişen enfeksiyonların iyileşme sürecinin de daha uzun olduğunu vurgulayan Dr. Esra Sönmez, “COVID-19 çalışmalarında, KOAH varlığının COVID-19 enfeksiyonunun daha ağır ve daha ölümcül seyri için önemli bir risk faktörü olduğu gösterildi. Çalışmalarda 45 yaş üzeri, sigara içen KOAH’lı hastalarda KOAH’ın şiddetiyle orantılı olarak ölüm oranları yüzde 55-60 civarında. KOAH hastalarının bu nedenle öncelikle sigarayı bırakmaları, bağışıklığı artıran sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, düzenli ve yeterli uyku gibi temel unsurlara da dikkat etmeleri gerekir” dedi.













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