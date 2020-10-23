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164 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 22.10.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1187 iş yeri denetlenmiş olup 22332 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

164 Adet İdari Para Cezası

23 Ekim 2020 Cuma 09:28

  

 

                BASIN DUYURUSU                          

   Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 22.10.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1187 iş yeri denetlenmiş olup 22332 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

  •   Karantina ihlali yapan 14 şahsa,
  •   Maske takma kuralına uymadığı için 139 şahsa,
  •   Sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa ve 4 iş yerine olmak üzere toplam 164 adet

     idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanmıştı
    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

 

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                          KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

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