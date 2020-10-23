164 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 22.10.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1187 iş yeri denetlenmiş olup 22332 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

BASIN DUYURUSU

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 22.10.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1187 iş yeri denetlenmiş olup 22332 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

Karantina ihlali yapan 14 şahsa,

Maske takma kuralına uymadığı için 139 şahsa,

Sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa ve 4 iş yerine olmak üzere toplam 164 adet

idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanmıştı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ