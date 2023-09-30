17 yaşındaki Çağrı, futbol aşkıyla kanseri yendi

3 yıl önce Diyarbakır Galatasaray Futbol Akademisi’nde eğitim görmeye başlayan Çağrı Atay (17), aradan bir yıl geçmesiyle talihsizlik yaşadı. Kolunda kitle çıkmasıyla hastaneye başvuran Atay, doktorların yaptığı tetkikler sonucu sarkom kanseri hastalığına yakalandığını öğrendi. Bu zaman zarfında futbol aşkına dört elle sarılan Atay, birçok zorluğa rağmen elemelere ve turnuvalara katıldı.

Ailesinin, doktorların, spor hocalarının ve akademideki futbol arkadaşlarının desteğiyle yaşama sevincini kaybetmeyen Atay, kemoterapi sürecinde de futbol sevdasını yaşamaya devam etti.

Doktorların son yaptığı sonuçlar doğrultusunda Atay, 3 hayalinden biri olan kanser hastalığını yenmeyi başardı. Atay, şimdi Galatasaray’da oynamak için diğer iki hayalini gerçekleştiriyor.





“İki hayalim için çok çaba göstereceğim”

Hastalık sürecinde futbol aşkını unutmadığını dile getiren Atay, “Yaklaşık 2 yıl önce yumuşak doku kanseri (sarkom) hastalığına yakalandım. Bu hastalık sürecinde gerek hocalarım gerekse ailem olsun çok yanımda durdular. Hocalarıma ve aileme üzerimde durdukları için çok teşekkür ederim. Şu an sağlığım yerindeyse kendilerinin çok emeği var. Bu süreçte hiçbir zaman futbol aşkımı unutmadım. Futbol benim hayatımda büyük bir yer edindi. İnsanların belli hayalleri var. Benim de 3 hayalim var. Birincisi sağlığıma kavuşmaktı. O oldu çok şükür. Sıradaki hayallerim de futbolcu olmak ve Galatasaray forması giymektir. Bu iki hayalim için çok çaba göstereceğim” dedi.

Çağrı’nın Galatasaray aşkı 7 yaşından beri devam ediyor

Kanser hastalığını öğrendikten sonra üzüldüğünü ama futbol sevdasına devam ettiğini söyleyen Atay, “Galatasaray kulübünde 3 yıldır eğitim görüyorum. 7 yaşımdan bu yana da Galatasaray aşkım var. Hastalık sürecinde ameliyat olduktan sonrasına kadar da kanser hastası olduğuma dair hiçbir bilgim yoktu. Ameliyat olduktan sonra İstanbul seçmelerine katıldım. Orada şansımı denedim. Kolum ameliyatlı olduğu için fazla mücadele veremedim. İstanbul’dan geldikten sonra ailemle hastalığım ve geleceğim hakkındaki konuları konuştuk. Ailem bana tedavimin başlayacağını söyledi. Böyle bir hastalığımın olması tabi ki beni üzdü. Ama kendimi bırakmamam gerektiğini, beni sevenlerim ve hayallerimin olduğunu biliyordum. Bunun için yaşam mücadelemi bırakmadım. Şu an çok şükür hastalığımı atlattım, sıra futbol mücadeleme devam ediyorum” diye konuştu.





“En büyük hayalim Galatasaray’da oynamak”

Galatasaray’da oynamayı hedeflediğini belirten Atay, şunları kaydetti:

“Galatasaray’daki yetkililere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden futbolcu çıkmaz gözüyle bakmamalarını isterim. Oysaki çok yetenekli kardeşlerimiz mevcut. Ben kendim de yeteneğime güveniyorum. Burada eğitim gören kardeşlerimiz hepsi bir hayal peşinde. Yetkililer burada yetişen futbolcuları bence denemelidir. Benim de en büyük hayalim Galatasaray’da oynamak.”

9 yıldır Diyarbakır Futbol Akademisi’nde Kurucu ve Genel Koordinatörlük yapan Eşref Oktay, DSİ kampüsünde yetişen öğrencileri büyük takımlara transfer ettiklerini söyledi.

Oktay, “9 yıldır Diyarbakır’da Galatasaray Futbol Akademisi’ni çalıştırıyoruz. Yaz döneminde öğrenci sayımız 150’yi buluyor. Biz burada bu öğrencileri büyük takımlar için yetiştiriyoruz. Yılda 3-4 sefer futbol akademi kamplarımız oluyor. Buradaki öğrencilerimiz oraya katıldığı zaman futbol akademisine seçiliyor. Bizden Abdussamet Şimşek bile bizim buradan seçilip şimdi Galatasaray U-16 takımında ligde oynuyor. Buradaki çocuklarımız da oraya gitmek için mücadele ediyor” ifadelerinde bulundu.





İHA