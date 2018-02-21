4 Beslenme Önerisi

Kışın gündüzlerin kısa, gecelerin ise uzun olması nedeniyle insanların kapalı alanlarda geçirdiği zamanın artması hareketsiz yaşama neden oluyor. Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması kilo alımına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince, kış aylarında sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.





⦁ Yüksek enerjili gıdalar tüketmeyin

İnsan vücudunun sıcak kalabilmesi için ürettiği yağ hücreleri, kilo alımını artırmaktadır. Kışın metabolizma hızının azalması ve harcanandan daha fazla enerji tüketimi kilo alımına yol açmaktadır. Üşüyen insanın enerjiye ve besine olan ihtiyacı artar. Özellikle kış aylarında karbonhidrattan ve yağdan zengin gıdalar yani yüksek enerjili gıdalar tüketilir. İnsan vücudu, soğuk havanın etkisiyle alınan besinleri stoklayıp yağ hücresine çevirir. Kilo alımına neden olan bu durumdan kurtulmak için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir.





⦁ Kışın 6 öğün beslenerek sağlıklı kalın

Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün olarak beslenilmelidir. Kış aylarında peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara et-tavuk-balık, salata, 1 dilim esmer ekmekten oluşan bir öğle yemeği sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler tüketilmelidir. Ara öğünlerde taze veya kuru meyve, süt-ayran-yoğurt, badem-ceviz tüketilerek gerekli enerji sağlıklı besinlerle ve uygun zamanda alınmalıdır. Bu beslenme tarzı sayesinde gecelerin uzun olduğu kış günlerinde akşam yemeğinden sonra tüketilen sağlıksız atıştırmalıklar da alınmamış olur.





⦁ Hava soğuk bile olsa bol bol su için

Yaz aylarında aşırı terleme nedeniyle insan vücudunun suya olan ihtiyacı artmaktadır. Ancak kış aylarında soğuk nedeniyle su tüketimi azalmaktadır. Vücudun su ihtiyacı ne kadar azalsa da kilo kontrolünü sağlamak amacıyla günde 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Su tüketiminde zorluk yaşayanlar, günlük olarak içecekleri suyu tarçın, karanfil veya limon ile aromalı hale getirerek tüketim kolaylığı sağlayabilir.





⦁ Bağışıklık sisteminizi güçlendirin