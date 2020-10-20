6 Haftalık Radyoterapi 30 Dakikaya İniyor

Koltuk altına

yapılan lenf bezi cerrahisi ise giderek azalıyor” açıklamasında bulundu.

Meme kanseri tedavisinde günümüz radyoterapi uygulamalarıyla artık daha az yoğunlukta, daha

az dozda, daha az bölgeye, daha kısa sürelerle müdahale etmeye odaklandıklarını vurgulayan

Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve Radyasyon Onkolojisi Direktörü Prof.

Dr. Hale Başak Çağlar ise “Önceliğimiz, hastanın yaşam süresini uzatırken yaşam kalitesini de

düşürmemek” dedi.

Meme kanseri tedavisinde genel olarak önce tümörün çıkarılması amacıyla cerrahi işlem yapılıp

ardından da 4-6 hafta boyunca radyasyon tedavisi uygulandığını anlatan Anadolu Sağlık Merkezi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve Radyasyon Onkolojisi Direktörü Prof. Dr. Hale Başak Çağlar ile

Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Uygun

hastalarda tüm memeyi ışınlamak yerine, sadece tümörün çevresini ışınlamak anlamına gelen

‘kısmi meme ışınlaması’ sayesinde hem hastaların daha kısa zamanda tedavi olması hem de yan

etkilerin daha az olması sağlanabilir. Kısmi meme ışınlaması yöntemlerinden biri olan intraoperatif

radyoterapi, yani ameliyat sırasında yapılan radyoterapi ile tüm ameliyatın süresi 15-20 dakika

daha uzatılarak 6 haftalık radyasyon tedavisi 30 dakikaya indiriliyor” açıklamasında bulundu.

Meme kanseri, yeni tedavilerle artık korkutmayan bir kanser

Meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu cerrahi yöntemlerin her geçen gün yaygınlaştığının

altını çizen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve Radyasyon Onkolojisi Direktörü Prof. Dr. Hale Başak

Çağlar ile Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı,

“Koltuk altına yapılan lenf bezi cerrahisi ise giderek azalıyor. Tüm bunlar da lenfödem sorununun

çok daha az yaşanmasını sağlıyor. Meme kanseri çok sık görülen bir hastalık; kadındaki en sık

kanser. Bunun iyi tarafı, meme kanseriyle ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor olması. Hem tanı hem

de tedavi yöntemlerinde pek çok gelişme söz konusu. Meme kanserinin türlerine göre tedavi

seçenekleri de gün geçtikçe farklılaşıyor ve kişiye özel tedaviler ön plana çıkıyor. Meme kanseri

riskinin ortalamadan yüksek olduğunu bildiğimiz kadınları daha iyi ayırt ediyor olmamız, kadınların

meme yapılarını daha iyi tanımaları, memelerindeki değişikliklerin farkına varmaları ve zamanı

geldiğinde koruyucu meme taramalarını yaptırmaları gibi bilinçli davranışlar günümüzün tıp

teknolojisiyle birleştiğinde, meme kanseri korkutmayan bir kanser türü haline geliyor” dedi.