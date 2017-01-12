9 bin 673 sağlıkçı görevden alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, The Green Park Otel’de düzenlenen ‘2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Yıkıcı sağlık harcamalarının özellikle altını çizen Bakan Akdağ, “Herhangi bir aile yıllık harcamaları içinden gıda harcamalarını çıkardığınızda toplam gelirinin yüzde 40’ını sağlığa harcamışsa buna yıkıcı sağlık harcaması diyoruz. Türkiye’nin sağlık ihtiyaçları değişti. Dünyada çok nadir görünen bir biçimde Türkiye’de hastalık yükü 2003-2013 arasında yüzde 4 azaldı. Türkiye gelişmiş ülkelerin hastalıklarına sahip, o ülkelerin risk faktörlerine sahip. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara kullanımı şu anda Türkiye’nin en önemli üç problemi. Bunların yol açtığı hastalıklar başlıca, kalp ve damar hastalıkları, kalp krizleri, felçler, inmeler dediğimiz hastalıklar. Bunların yanı sıra şeker hastalığı ikiye katlandı Türkiye’de. Şimdi Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazına başlıyoruz. Bu çalışmaları son 3 aydır yoğun bir biçimde yürütüyoruz. Öyle umut ediyorum ki Mart ayına kadar bütün çalışmalarımızı bitirmiş, yeni stratejimizi, yeni eylem planlarımızı yazmış olacağız. Bütün meselemiz yeni fazda vatandaşın sağlık hizmetine erişimini daha da kolaylaştırmak, bunu çok daha kaliteli hale getirmek ve onu sağlık için mecburen para harcamaktan korumak olacak” diye konuştu.

“Şu ana kadar 9 bin 673 personel görevden uzaklaştırıldı”

Bakan Akdağ, 2016 yılında 33 bin sağlık personeli ataması yapıldığını belirterek, “15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle mesaimizin çok önemli bir bölümünü de bu örgüt mensuplarının Sağlık Bakanlığından temizlenmesine ayırdık. Şu ana kadar 9 bin 673 personel görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet görevinden, kamu görevinden çıkarılmış durumdadır. 2 bin 414 kişi de göreve iade edilmiştir, 944 personel hala açıktadır. Onlarla ilgili incelemelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.