AGD Gebze Kadıoğlu’nu ziyaret etti

Anadolu Gençlik Derneği Gebze İlçe Temsilcisi Mehmet Coşkun, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gebze İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. İlhan Kadıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

“Sevgi ve Kardeşliğin Teminatıyız” sloganıyla ülkenin en büyük gençlik organizasyonlarından birisi olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gebze Temsilcisi Başkanı Mehmet Coşkun ve ilçe yöneticileri Gebze İlçe Sağlık Müdürü görevine atanan Dr. İlhan Kadıoğlu’nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

“SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE ORTAK PROJELER HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

AGD Gebze Temsilcisi Başkanı Coşkun, gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında Sağlık Müdürü Kadıoğlu’na bilgi verdi. Başkan Coşkun, ülkenin en büyük gençlik hareketi olduklarının altını çizerek, “Kaşif programlarımızdan, eğitim kamplarımızdan, 31 Aralık Mekke’nin fethi programlarımızdan bahsettik. Kıymetli İlçe Sağlık Müdürümüzü 31 Aralık akşamı programımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirterek davet ettik. Bundan sonra ki gençlere yönelik çalışmalarda Sağlık Müdürlüğüyle nasıl koordineli ve beraber çalışma yapabiliriz bunun değerlendirmesini yaptık” dedi. İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu’da gerçekleşen ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade ederek, gençlere yönelik çalışmalara her zaman destek olmaya çalışacaklarını bu ülkenin geleceğine bir taş koymak için emek sarf edenlerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek özellikle kan verme ve hayat kurtarma bilgilendirme çalışmalarında beraber çalışma yapabileceklerini belirterek benzer çalışmalarında AGD Gebze şubesine başarılar diledi.