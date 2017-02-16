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Ağrı Kesici Olmadan Ağrılar Nasıl Geçer?

Vücudunuzda herhangi bir ağrı hissediyorsanız yada halsizlik hissiniz varsa kulağınızdan bunlara çözüm bulabilirsiniz

Ağrı Kesici Olmadan Ağrılar Nasıl Geçer?

16 Şubat 2017 Perşembe 12:08

 

Bugünlerde ağrılar için alternatif tedavi yöntemleri var. Yöntemin işe yaramasındaki asıl neden kulaklardan geçen sinirlerin vücudun sinir merkezine kadar gitmesi.

Kulağınızdaki altı farklı nokta ile vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrıları geçirmek mümkün. Yapmanız gereken önce ağrınızın nerede olduğunu tespit etmek ve daha sonra kulaktaki belirli noktaya baskı uygulamak.

1- Sırt ve Omuz İçin: Kulağınızın en üstündeki nokta sırt ve omuz ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Bu bölgeye 1 dakikalığına mandal sıkıştırın. Omuzlarınızdaki ağrının azaldığını ve stresin yok olduğunu göreceksiniz.

2- Organlarınız için: İç organlarınızda bir ağrıma hissediyorsanız mandalı bir dakikalığına 2. bölgede bekletin. Eğer ağrınız çok fazlaysa hemen doktora görünün.

3- Eklem Ağrıları İçin: Ortanın biraz üstündeki 3. bölge ise eklem ağrılarına iyi geliyor. Bu bölgede mandalı bekleterek veya parmağınızda baskı uygulayarak eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.


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