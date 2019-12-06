Aile hekimlerine EBYS eğitimi

06 Aralık 2019 Cuma 09:20
İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’ndan yapılan yazılı açıklamada ; “Aile Hekimlerimize yönelik hazırlanan hizmet içi eğitimimizde, Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi’nin kullanımında karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulmak ve sistemin daha verimli kullanılmasını sağlamak ayrıca sistemdeki güncellemeleri aktarma adına eğitimlerimiz devam etmektedir.” dedi. Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden Basın İletişim Danışmanı Halil Beşer tarafından verilen hizmet içi eğitimlerin periyodik aralıklarla devam edileceği bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×