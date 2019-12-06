Aile hekimlerine EBYS eğitimi Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçe sınırları dâhilinde görev yapan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimlerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında ‘Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi’ eğitimi verilmeye başlandığı açıklandı.

06 Aralık 2019 Cuma 09:20