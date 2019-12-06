SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aile hekimlerine EBYS eğitimi

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçe sınırları dâhilinde görev yapan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimlerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında ‘Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi’ eğitimi verilmeye başlandığı açıklandı.

Aile hekimlerine EBYS eğitimi

06 Aralık 2019 Cuma 09:20

 İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’ndan yapılan yazılı açıklamada ; “Aile Hekimlerimize yönelik hazırlanan hizmet içi eğitimimizde, Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi’nin kullanımında karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulmak ve sistemin daha verimli kullanılmasını sağlamak ayrıca sistemdeki güncellemeleri aktarma adına eğitimlerimiz devam etmektedir.” dedi. Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden Basın İletişim Danışmanı Halil Beşer tarafından verilen hizmet içi eğitimlerin periyodik aralıklarla devam edileceği bildirildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KIŞ DEPRESYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER KIŞ DEPRESYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Dr. Kubilay “Sağlığınızdan değerli bir şey yok” Dr. Kubilay “Sağlığınızdan değerli bir şey...
Canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı Canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı
Grip Ve Grip Aşısıyla İlgili 20 Soru Grip Ve Grip Aşısıyla İlgili 20 Soru
Diyabet deri enfeksiyon riskini yüzde 50 arttırıyor Diyabet deri enfeksiyon riskini yüzde 50 arttırıyor
AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ PLANLAMASI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ PLANLAMASI
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

KIŞ DEPRESYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Mevsim değişiklikler genel olarak depresif bozuklukları ve anksiyete bozukluklarını kolaylaştırıp ortaya...

Haberi Oku