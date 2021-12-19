SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alzaymırdan korunmak için 'zihinsel aktivitenizi artırın' önerisi

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, alzaymırdan korunmak için zihinsel aktivitenin artırılması gerektiğini belirterek, yaşlılara kazak örmelerini, kitap okumalarını önerdi.

Alzaymırdan korunmak için 'zihinsel aktivitenizi artırın' önerisi

19 Aralık 2021 Pazar 12:48

TÜBİTAK'ın desteğiyle 81 ilde yürütülen "GeroAtlas" çalışması kapsamında Türkiye'de ilk kez 2017'de Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan GeroAtlas 60+Tazelenme Üniversitesinde (Yaşlı Üniversitesi) 60 yaş üstündekiler için çalışma yürütülüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen etkinliklerle Tazelenme Üniversitesine kayıtlı 3 bin 90 öğrencinin demans, alzaymır başta olmak üzere hastalıklardan korunmaları için anatomi, tarih, beslenme, arkeoloji, tıp, psikoloji, hukuk, fizik tedavi alanında teorik eğitimler düzenleniyor.

Haftanın belirli günlerinde, kadın ve erkek tüm öğrencilere alzaymırdan koruduğu belirtilen kazak örme eğitimi de veriliyor.

Tazelenme Üniversitesinin kurucusu Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, AA muhabirine, demans ve alzaymırın gelecek yıllarda çok fazla kişide görülebileceğini dile getirdi.

Tedbirli olmak gerektiğini vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:

"Dünyada en fazla artan hastalık türü demans ve onun türü alzaymırdır. Bu hastalığa karşı gerontolojik araştırmalar yürütüyoruz. Tazelenme Üniversitemizde kadın erkek tüm öğrencilere kazak örme, doğru beslenme, zihinsel öğrenme imkanı sağlayarak, hastalıklardan korunmalarına yardımcı oluyoruz. Cambridge Üniversitesinde yapılan araştırmada, 60 yaş üstü kazak ören bireylerin, cinsiyet farkı gözetilmeksizin alzaymıra yakalanma riskleri, programlara katılmayanlara oranla yüzde 11 daha düşük. Biz de 60 yaş üstündeki erkek öğrencilerimize de kazak ördürüyoruz. Yaptığımız çalışmada, özellikle kazak ören öğrencilerimizin zihinsel etkinliklerini artırdıklarını gördük, zihinsel durumlarında iyileşme görüldü."

"Her gün mutlaka kitap okuyun"

Kazak örmeyi satranç oyununa benzeten Tufan, dört ileri, beş geri ilmek atmanın, bir yerden sonra kazağın kol veya göğüs bölümlerini kesmenin, motifler çıkarmanın ve bunu başkasına hediye etmenin karşılıklı mutluluk yaşattığını anlattı.

Kazak örmenin yeterliliği artırdığını ifade eden Tufan, alzaymır konusunda herkesin risk altında olduğunu, onun için her gün aktivitelerle zihni çalıştırmak gerektiğini aktardı.

Demansın sinsi ve yavaş ilerleyen bir beyin hastalığı olduğunu belirten Tufan, şöyle devam etti:

"Beslenmemize dikkat etmemiz, sigaradan, alkolden uzak durmamız, stressiz bir hayatı yaşam felsefesi haline getirmemiz, kin nefret gibi duygulardan uzaklaşmamız, aileyi güçlendirmemiz gerekiyor. Daha çok yapıcı olmak gerekiyor. Zihinsel etkinlikleri hiç aksatmamak gerekiyor. Her gün mutlaka kitap okuyun, kendinize zaman ayırın, doğayla bütünleşin, yürüyüşler yapın, sebze ağırlıklı beslenin. 60 yaşına geldim deyip öğrenmekten vazgeçmeyin."

Tufan, alzaymır gibi hastalıkların daha da artmaması için yerel yönetimlerin gündüz bakım merkezleri açması gerektiğini, personel eğitimlerini kendilerinin verebileceklerini sözlerine ekledi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Sağlık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ofis Çalışanlarına 20 Beslenme Önerisi Ofis Çalışanlarına 20 Beslenme Önerisi
Özel Hastaneler, SUT Fiyatlarına Acil Güncelleme Bekliyor Özel Hastaneler, SUT Fiyatlarına Acil Güncelleme...
DSÖ'ye Göre Alzaymır, Ölüme Yol Açan 10 Başlıca Nedenden Biri DSÖ'ye Göre Alzaymır, Ölüme Yol Açan 10 Başlıca...
Fazla televizyon izlemek yetişkinlerde depresyona, çocuklarda konuşma geriliğine neden olabiliyor Fazla televizyon izlemek yetişkinlerde depresyona,...
Zehirli mantar tüketildiğinde ilk saatte Zehirli mantar tüketildiğinde ilk saatte "kusturma"...
HEMOROİD TEDAVİSİNDE GEÇ KALMAYIN! HEMOROİD TEDAVİSİNDE GEÇ KALMAYIN!
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Ofis Çalışanlarına 20 Beslenme Önerisi
Gün boyu masa başında çalışmaya bağlı olarak yetersiz fiziksel aktivite, yoğun iş temposu ve stresli...

Haberi Oku