AMATEM ve ÇAMATEM Kurulacak

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk:

"Kocaeli, İstanbul’a yakınlığı bakımından geçiş bölgesinde yer aldığı için madde bağımlılığı oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kocaeli’de madde bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla böyle bir merkezin kurulması hem bölge için hem Türkiye için avantaj sağlayacaktır"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanlığının desteğiyle Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) kurulacak.

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'de madde bağımlılığına yönelik tedavi merkezlerinin oluşturulmasının daima gündemlerinde olduğunu ve Rektör Prof. Dr. Saadettin Hülagü tarafından görevlendirilen özel bir ekibin İstanbul Bakırköy’de bulunan merkezi incelendiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın geçen günlerde Kocaeli'de katıldığı il değerlendirme toplantısında da konunun yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Cantürk, bu projede akademisyenlerin yer almasına kanaat getirildiği için merkezlerin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı.

Cantürk, Kocaeli’nin bir geçiş bölgesi olduğuna işaret ederek, "Kocaeli, İstanbul’a yakınlığı bakımından geçiş bölgesinde yer aldığı için madde bağımlılığı oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kocaeli’de madde bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla böyle bir merkezin kurulması hem bölge için hem Türkiye için avantaj sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı, AMATEM ve ÇAMATEM için gerekli altyapıyı ve donanımı sağlayacak, üniversitemizin Psikiyatri Anabilim Dalı’nın katkılarıyla da bu merkezde hizmet verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezin KOÜ'de yapılmasının hem akademisyenlere hem de hastalara çeşitli imkanlar sağlayacağını bildiren Cantürk, AMATEM ve ÇAMATEM için oluşturulacak bu binanın KOÜ'nün madde bağımlılığına karşı hizmet vermesine olanak sağlayacağını aktardı.

Cantürk, dinamik bir çalışma sonucu binanın kısa sürede tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın ve Rektörümüz Prof. Dr. Saadettin Hülagü’nün önderliğinde AMATEM ve ÇAMATEM’in kısa süre içerisinde hizmet vermesi amacıyla çalışmalara başladık. Sağlık Bakanlığı'nın olumlu yaklaşımlarıyla birlikte bu gibi iş birlikleri sürdürülecek. Bu olumlu destekler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığının desteğiyle alınan radyoterapi cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazda işletme maliyetlerini düştükten sonra Sağlık Bakanlığına yüzde 15 ödeme yapılacaktı fakat bakanlık bu paranın üniversitemizde kalmasına karar verdi. Üniversite olarak ilerleyen dönemlerde Sağlık Bakanlığı ile yeni iş birliklerinin gerçekleşmesini de temenni ediyoruz. Olası Marmara depreminde destek sağlayacak en önemli sağlık kuruluşu KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesidir. Bu sebeple KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi herkes tarafından korunmalı. Sadece devletin değil vatandaşların da hastanemize özen göstermesini ve destek vermesini istiyoruz."