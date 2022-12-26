Atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti

KOCAELI (AA) - Kartepe ilçesinde yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi, Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu.

Derenin İzmit Körfezi'yle buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı.

Dere boyunca yapılan incelemelerde kirliliğin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde yağmur suyu hattına dökülmesinin ardından dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığı belirlendi.

Sudan numune alan ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda kirliliğin metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığını belirledi.



Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, AA muhabirine, benzer manzaraya alıştıklarını belirterek, "Her yıl bunu yapıyorlar. Kimi zaman kimyasal malzeme döküyorlar, köpürüyor. Dere bembeyaz oldu, vicdansızlar." diye konuştu.

- "Analiz sonuçlarına göre cezai işlem uygulanacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, gazetecilere, söz konusu derede köpüklenme olduğunu tespit ettiklerini, tüm ekiplerin bölgede inceleme yaptığını anlattı.

Kiraz ile Çuhane derelerinin ayrım kolunda yoğun köpüklenme görmeleri üzerine çalışmalara bu bölgede yoğunluk verdiklerine işaret eden Deniz, şu bilgileri paylaştı:

"Çuhane Caddesi'nde yağmur suyu hattından dereye deşarj olduğunu ve bu köpüklü maddenin bu hattan geldiğini belirledik. Daha sonra hatta nereden gelebileceğini araştırdık. Burada bulunan bir firmadan gelebileceğini düşünerek söz konusu tesise girdik. Yaptığımız incelemelerde tesisin yağmur suyu mazgal hatlarında da söz konusu beyazlanma ve köpüklenme olduğunu gördük. İncelemelerimize devam ettik ve kirliliğin bu firmadan kaynaklandığını tespit ettik."

Deniz, yağmur suyu hattından numunelerin alındığını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından analiz yapılacak laboratuvarlara iletilecek. Tutanağımızı tuttuk, numune analiz sonuçları beklenecek." dedi.

Kirliliğin denize kadar ulaştığına dikkati çeken Deniz, şunları kaydetti:

"Buradaki hattın dereyle birleşme noktasından denizle birleşme noktası 14-15 kilometre. Bu hat boyunca köpüklenme gözüküyor. Yoğun bir madde, İzmit Körfezi'ne kadar ulaşıyor söz konusu kirlilik. Söz konusu firma yağmur suyu hatlarını temizlemeye başladı, toplanacak atıkları bertaraf edilmek üzere yetkili, lisanslı geri dönüşüm firmasına iletecek. Analiz sonuçlarına göre cezai işlem uygulanacak."