Bakan Işık'tan hastane müjdesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Gökcük'te katıldığı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması etkinliğinde Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde yer alan Migros'un olduğu alana 200 yataklı bir hastane kurulacağını açıkladı. Hastane projesinin ne zaman hayata geçirileceği, detayları gibi konular ise şu an için merak konusu.