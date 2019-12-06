Başhekimin başarısı

Tuzla Devlet Hastanesi’ndeki yaşlı hastalara yönelik özel sağlık hizmeti verilen hasta yakınlarına yaşlı hastaya bakma eğitimi veren bölümü www.gebzegaxetesi.com Ekibi gezerek bilgi aldı Tuzla Devlet Hastanesi’nin insan merkezli yaşlı hasta Servisini gezerken insan etkileniyor. Keşke bu servis tüm hastanelerde olsa. Başta başhekim bey olmak üzere. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Fırsat bulup zaman ayırarak Darül Aceze ve huzur evlerini ziyaret etmeliyiz Tuzla devlet hastanesi palyatif servisi ile ilgili hastane Başhekimi Sayın Selçuk Bozhalil tarafından verilen bilgiyi sizlerle paylaşıyorum.TUZLA DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM SERVİSİ 2018 Yılında hizmete girdi. 47 Yatak kapasitesiyle İstanbul’daki en büyük palyatif servisi unvanına sahip. 15 hemşire 2 uzman 5 pratisyen hekimle hizmet veriyor. Tedaviye muhtaç tüm hastaların bakım ve tedavileri yapılmaktadır. Ortalama 3 ay tedavi sürüyor. Uzman hekimler tarafından hasta yakınlarına evde bakımın nasıl yapılacağıyla ilgili eğitim verilmektedir. PALYATİF BAKIM NEDİR? Palyatif bakım, hayatı tehdit eden hastalıklardan meydana gelen sorunlar ile karşılaşan hastalarda ve hasta yakınlarında; başta ağrı olmak suretiyle bütün fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal sorunların erken belirlenerek ve tesirli değerlendirmeler yapılarak önlenmesi ya da giderilmesi ile yaşam niteliğini arttıran bir yaklaşımdır. PALYATİF BAKIM SERVİSİ Hastanemiz profesyonel sağlık personeli tarafından, yaşam kalitesi bozulmuş, hareket kısıtlılığı ve hayati tehlikesi olan, yaşam süresi kısaldığı düşünülen hastaların tedavi edildiği ve bakımının yapıldığı bakım servisidir.TUZLA DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM SERVİSİMİZ: 26 yatak kapasitesi,1 doktor, 14 hemşire ile 01/10/2017 tarihinden itibaren hastalarımızın hizmetine açılmıştır.Her odada hasta başı monitör sistemi ve aparatları ,oksijen sistemi, vakum sistemi, hemşire çağrı zilleri ile modern bir tıp hizmeti verilmektedir. Ayrıca hasta odalarında kişisel dolap ve komodin, buzdolabı, televizyon, klima sistemi, banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Hasta ve yakınlarının ev ortamı ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşebilecekleri çok amaçlı meşgale odamız mevcuttur. Ayaktan yatan palyatif hastalarımız için girişim ve muayene odamız vardır. Yatan hastalarımızın sedye ile banyo ihtiyaçlarının karşılanabileceği özel odamız bulunmaktadır.24 saat boyunca hekim, alanında deneyimli ve gerekli eğitimleri tamamlamış hemşire ,yardımcı sağlık personeli ile hizmet vermektedir. Palyatif bakım servisimizde hastalarımızı enfeksiyon ve bası yarası oluşumundan korumak en önemli ilkelerimizdendir. Sadece hastamızın değil hasta yakınlarımıza da bu zorlu süreçte görevli tüm palyatif ekip üyelerimizle maksimum desteği sağlamaktayız.PALYATİF BAKIM SERVİSİMİZDE GÖREVLİ EKİP ÜYELERİMİZ:•Doktor, •Hemşire, •Fizyoterapist, •Diyetisyen, Görevlilerimiz düzenli olarak her türlü sorunları •Psikolog , için hastalarımızı ziyaret etmektedir. •Sosyal hizmet uzmanı, •Din görevlisi, •Yardımcı sağlık personeli, PALYATİF BAKIM SERVİSİMİZE KABUL EDİLEN HASTALAR Kanser hastaları •İleri evre solunum yetmezliği olan,evinde ya da hastanede NIV kullanan ,akut problemi olmayan KOAH hastaları •İleri evrede kalp yetmezliği olan hastalar •Demans, Alzheimer, Serebro vasküler hastalıklar, ALS, MS, parkinson vd nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları • Doğuştan sekeli olan bakım gerektiren hastalar •Yatalak ,hareket kısıtlılığı olan, evde bakımında güçlük yaşanan hastalar •Bilinci açık quadriplejik trakeostomili bakım hastaları •Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar •Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar •Basınç yarası açılmış hastalar •Sekel bırakmış olan sinir ve kas hastalığı olan hastalar PALYATİF BAKIM SERVİSİMİZDE REFAKATÇİ KALABİLİYOR MU?Hastanızın yanında siz veya hasta bakımından sorumlu yardımcınız gece-gündüz kalabilirsiniz.Gerektiğinde birden fazla refakatçi kalabilir. Hasta ve yakınlarının ev ortamı ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşe bilecekleri çok amaçlı meşgale odamız mevcuttur.