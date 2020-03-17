Başkan Bıyık, meclis üyelerini bilgilendirdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hakkında AK Parti, CHP ve MHP meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Muzaffer Bıyık, her türlü önlemi aldıklarını ve topyekun mücadele ettiklerini ifade etti.

Darıca Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen yeni koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde tedbirleri arttırırken Başkan Muzaffer Bıyık da yapılan çalışmaları bizzat takip ediyor. Ekiplerden daha özverili olmalarını isteyen ve vatandaşların sağlığı için tedbirlerin arttırılması talimatını veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların sağlığı ve huzuru için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edeceğini söyledi.

MECLİS ÜYELERİNE ÇALIŞMALARI ANLATTI

Darıca genelinde yapılan çalışmaları bizzat takip eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, alınan önlemler ve bugüne kadar ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında belediye meclis üyelerine detaylı bir sunum yaptı. Darıca Belediyesi’nin AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleriyle bilgilendirme toplantısı düzenleyen Başkan Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde virüs önlemleri kapsamında ne tür çalışmalar yapıldığını anlattı.

VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Darıcalı vatandaşların sağlığı ve huzuru için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Devletimiz başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ciddi bir çalışma yürütüyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile ve devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan ibadethane, çocuk parkları, otobüsler ve okullarımızı düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Darıca’da bulunan bütün kamu kurumlarını aynı şekilde dezenfekte ettik. Belediyemizin sosyal tesisleri, belediye binalarımız, sağlık kuruluşları, muhtarlıklar gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği alanların dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Devletimizle milletimiz el ele vererek bu salgından en az hasarla kurtulacağız inşallah” diye konuştu. Meclis üyeleri de şeffaf bir şekilde kendilerini bilgilendiren ve Darıca’da yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlatan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.