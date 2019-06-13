Başkan Çiftçi’den Kan Bağışı

Türk Kızılayı İzmit Kan Bağış Merkezi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına bir destekte Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve belediye çalışanlarından geldi. Belediye kültür merkezinde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile belediye çalışanları kan bağışında bulunarak destek verdiler.

Kan bağışı öncesi bir açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Türk Kızılay İzmit Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen kampanyaya Çayırova belediyesi olarak bizde katkı sunuyoruz. Bir kan bir can. Kan bağışı hayat kurtarır. Kan acil değil sürekli ihtiyaç olduğu için kan bağışında bulunmak faydalıdır. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye ve kampanyaya destek davet ediyorum. “dedi.