SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu

9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Tatili sağlıklı geçirmek için alınabilecek önlemlerin olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Tatillerde birçok insan turist ishali gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve grip gibi hastalıklara dikkat etmek gerekiyor. Turist ishalinin yanı sıra tatilcilerin bu enfeksiyonlara yakalanmamak için tedbirli olmaları önemli” açıklamasında bulundu.

Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu

22 Haziran 2023 Perşembe 12:47

Kronik hastalığı bulunanlara ve alerjisi olanlara özellikle uyarılarda bulunan Doç. Dr. Elif Hakko, tatilde alınabilecek 8 önlemi şu şekilde sıraladı:

  1. Diyabet, kalp, kanser gibi kronik hastalığı olan kişiler riskli grup içerisinde yer alır. Aynı şekilde hamileler de diğer kişilere göre daha fazla risk taşırlar. Seyahate çıkacak kişinin düzenli kullandığı ilaçlar varsa seyahatten önce bu ilaçlar mutlaka kontrol edilmeli.
  2. Akla gelen en sık enfeksiyonlar turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre, griptir. Gidilecek lokasyona göre gerekli aşılar yaptırılmalı. Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ülkeye, kişinin bağışıklık durumuna, daha önce yapılmış aşılarına, eğer enfeksiyon edinilirse ciddiyetine, aşının kendisinin yapacağı yan etkilere göre yapılır.
  3. Tatile gidecek kişinin varsa alerjisi olan ilaçları bir liste haline getirilerek yanında bulundurmalı.
  4. İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı, kapalı şişelerdeki sular tercih edilmeli. Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buzlu içecekler içilmemeli ve paketsiz açıkta yiyecekler ve deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveleri soslar, salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden uzak durulmalı.
  5. Güvenli olmayan yerlerde dövme, akupunktur ve piercing yaptırmak Hepatit B, C, AIDS gibi kanla bulaşan hastalıkların görülme oranını arttırır. İğnelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli.
  6. Gebeler için en uygun seyahat gebeliğin 3-6 ayı arasıdır. Gebelerin kayak, dalma, su kayağı gibi sporları yapmaları sakıncalıdır. Gebeler ve emziren kadınlar her ilacı rahatlıkla kullanamayacakları için ilaç seçiminde dikkatli olmak gerekir.
  7. Uzun yolculuklarda uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklarda pıhtılaşma yaygın görülen bir sorundur. Özellikle yaşlı, kalp veya şeker hastası kişilerde bu duruma rastlanır ve bu kişilere de pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar verilir.
  8. Araç tutması ve jet lag de sıklıkla görülen ve seyahat kalitesini azaltan sorunlardır. Araç tutması olan kişiler için yolculuk öncesi alabilecekleri ilaçlar mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İl Sağlık Müdürü Polat, Kurban Kesimi Ve Hayvansal Kökenli Hastalıklara Karşı Uyardı İl Sağlık Müdürü Polat, Kurban Kesimi Ve Hayvansal...
İdrar Renginizi Takip Edin, Hastalıktan Uzak Kalın İdrar Renginizi Takip Edin, Hastalıktan Uzak Kalın
Diyetisyen Elmas: “Kurban Eti Kesildikten 24 Saat Sonra Tüketilmelidir” Diyetisyen Elmas: “Kurban Eti Kesildikten 24 Saat...
Her 5 Çocuktan 1'inde Alerji Görülüyor Her 5 Çocuktan 1'inde Alerji Görülüyor
Hareketsiz Yaşam Ve Kilo Bel Ağrısı Nedeni Hareketsiz Yaşam Ve Kilo Bel Ağrısı Nedeni
Kanser Tedavisi Tatile Engel Değil Kanser Tedavisi Tatile Engel Değil
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

İl Sağlık Müdürü Polat, Kurban Kesimi Ve...
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurban kesimi ve hayvansan kökenli hastalıklara karşı uyaran...

Haberi Oku