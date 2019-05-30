Bayramı Sağlıklı Geçirmek İçin 5 Öneri

Ramazan Bayramı’nın ilk günü özgür ve sınırsızca yemek, bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi şeker ve tatlı ikramlarında aşırıya kaçmak fazla kiloları beraberinde getiriyor, pek çok sağlık sorununa neden oluyor. Ramazan sonrasında bayramı sağlıklı geçirebilmek için bazı kurallara uymak gerekiyor.

Bayramda aşırı yeme hissine yenilmeyin

Ramazan bayramının ilk günü beslenme düzeninin bir anda değişmesi metabolizmayı olumsuz etkilemektedir. Ramazan ayındaki öğün sayısının 2 olması ile yaklaşık 16-17 saat süren açlık süresinin bir anda azalması beslenme alışkanlığının değişmesine neden olmaktadır. Özellikle gündüzleri devam eden açlık hissinin ortadan kalkacağı düşüncesi, aşırı yeme hissine yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak bayram süresince aşırı yemek vücuttaki yağ oranını artırmakta ve birçok sağlık sorununa zemin hazırlamaktadır.



Güne hafif bir kahvaltıyla başlayın

Bayramın ilk günü hafif bir kahvaltıyla güne başlanmalıdır. Kahvaltıda mideyi yoracak kızartma, içeriğinde yağ olan kete, poğaça ve börek gibi hamur işleri ile salam, sosis ve sucuk gibi yiyecekler tüketilmemelidir. Bunların yerine; beyaz peynir ve zeytinin yanı sıra salatalık, domates, biber ve yeşillikler tercih edilmelidir. Haşlama ya da rafadan yumurta ve kepekli ekmek yenmeli, şeker içeriği yüksek hazır meyve sularının yerine çay ya da taze sıkılmış mevsim meyvelerinin suları tercih edilmelidir.



Az ve sık yenmeli öğünler atlanmamalı

Vücudun ihtiyacından fazla besin tüketmek hazımsızlığa, gaza, ağrıya ve bulantıya neden olmaktadır. Bayramda karbonhidrat ve yağdan zengin besinlerin çok miktarlarda tüketilmesi bağırsak sistemi rahatsızlıkları kalıcı hale getirmektedir. Bayramda ve sonrasında sağlık sorunları yaşamamak için aşırı yağlı ve hayvansal gıdalardan uzak durulmalı, bu sürede sindirim sistemini zorlamayacak sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Az ve sık yemek yenmeli, öğünler atlanmamalıdır.



Bayram boyunca yeterli su tüketin

Ramazanda yeterli su ve sıvı tüketimi olmadığı için vücutta oluşan değişimin önüne geçebilmek için bayram boyunca en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Vücuda zararlı etkileri olduğu belirlenen gazlı ve kolalı içeceklerin yerine öğünlerde ayran, taze sıkılmış mevsim meyvelerinin suları, limonata ve komposto tüketilerek sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır. Gün boyunca süren ziyaretlerde ikram edilen kahve ve çay gibi içeriğinde kafein olan içecekler de kontrollü olarak tüketilmelidir.



Sağlıklı bayram için önerileri dikkate alın!

*Bayram süresince posa içeriği yüksek lifli koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller tüketilmelidir.

*Bayram süresince, bir aylık Ramazan döneminde yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için günlük egzersiz yapılması önerilir. Bayramdan sonra da spora devam edilmelidir.

*Oruç vücudun kimyasını ve fizyolojisini etkilemekte, hematolojik ve metabolik değerler değişmektedir. Değişen kolesterol ve kan şekeri ile kan basıncını normal değerlere ulaştırmak için beslenme ve uyku düzene dikkat edilmelidir.

*Ramazanda, normal zamana göre daha az içilen sigarayı bırakmak için bayram bir fırsat olabilir. Vücuda olumsuz etkisi bilinen sigaradan bayram boyunca uzak durulmalıdır.

*Bayram ikramlarında ağır hamur tatlıları yerine meyveli ve sütlü tatlılar ile kayısı, vişne, elma ve armut hoşafı iyi birer ikram olabilir. Ayrıca ikram konusunda besleyici değeri yüksek ceviz, fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişler tercih edilebilir.