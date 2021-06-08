Biontech Aşısı ASM’lerde de yapılmaya başlanıyor

6 ŞARLI GRUPLAR HALİNDE
Aşı yaptıracak olan kişilerin Sağlık Bakanlığının randevu sitesinden ya da 182’den randevu oluşturmaları gerekiyor. Aşılamanın yapılabilmesi için ise 6’şarlı grupların oluşması da gerekiyor. Açılan aşının anında enjekte edilmesi önemli, bu yüzden 6’şarlı gruplar oluşturulacak.
ALERJİSİ OLANLAR HASTANELERDE OLMALI
Öte yandan, alerjik hastaların aşıları Aile Sağlık Merkezlerinde vurulamayacağından, bu tür kişilerin, aşı randevularını hastanelerden alması gerekmekte” dedi. Biontech Aşısının ASM’lerde de yapılıyor olması aşılama hızının artmasını sağlayacak.