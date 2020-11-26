Botoks Ankara ile Kırışıklıklarınıza Savaş Açıyoruz!

Botoks uygulamalarının çözüm sunduğu sorunlar yaşlanma kırışıklıkları, kaz ayakları, doğuştan var olan gıdılar olarak sıralanabilir. Kırışık karşıtı her geçen gün yeni birçok çözüm geliştirilmektedir. Genel olarak bu yöntemler kırışıklıkların oluşmasını geciktirmeyi amaçlamaktadır. Peki kırışıklıklar oluştuktan sonra ne yapmak gerekir? Nasıl çözüm bulunmalıdır. Kırışıklardan kurtulmanın uzun süre etkili bir çözümü yok mu? En çok merak edilen bu sorunun cevabı botoks uygulamalarında yatmaktadır. Botoks mimik kaslarına uygulanarak kırışıklık oluşumunu engelleyen bir tedavi yöntemidir.

Botoks Kırışıklıklara Nasıl Etki Eder?

Botoks tedavisinde Clostridium Botulinum adı verilen bir bakterinin ürettiği nörotoksik olan Botulinum toksin A mimik kaslarına enjekte edilmektedir. Enjekte edilen bu toksin kasların aşırı uyarılmalarını önleyerek cildin katlanmasını engellemektedir. Yüz mimik kaslarına uygulanan bu toksinin etkisi yaklaşık 6 ay kadar sürmektedir. Bu süre sonunda tekrar uygulama yapılması gerekmektedir. Botoks enjeksiyonundan sonraki üçüncü günden itibaren etki göstermeye başlamaktadır. Yaklaşık iki haftada tam olarak etkisini göstermektedir. Bu süreler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kimilerinden daha erken etkisini gösterebilmektedir.

Botoks Tedavisi Güvenli Mi?

Her Yerde Aynı Etkiyi Verir Mi? Botoks olarak uygulanan bu kırışık önleme tedavisi doğru klinik şartlar altında uygulanmalıdır. Klinik şartlarda doğru uygulandığı takdirde önemli yan etkiler meydan gelmez. Nadir durumlarda his kaybı, kızarıklık, morarma ve hassasiyet meydana gelebilmektedir. Ancak Botoks tedavisinin güzel yanlarından birisi yan etkilerinin kendiliğinden kayboluyor olmasıdır. Uygulamadan sonra oluşabilecek olan ağrı geçicidir. Yanlış uygulamaların sonuçları ağır olabilmektedir. Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde yapılan Botoks uygulamalarından uzak durulması gerekmektedir. Yanlış dozaj kullanımı gibi ciddi sorunlar yüzün uzunca bir süre boyunca yan etkilere maruz kalmasına neden olabilir.

Botoks Uygulamasını Kim Yapar ve Kimlere Yapılır?

Botoks kırışıklık karşıtı bir tedavi yöntemidir. Bu da Botoks uygulamasının doktor eşliğinde ya da doktor tarafından yapılmasını gerekli kılmaktadır. Özel eğitilmiş personel ve doktor eşliğinde yapılan Botoks uygulamaları 18 yaşını doldurmuş olan herkese yapılabilmektedir. Her ne kadar en çok kadınlar tarafından tercih edilen bir tedavi gibi bilinse de Botoks tedavileri erkekler tarafından da tercih edilmektedir. Çünkü Botoks tedavisi kırışıklıkların yanı sıra ter bezlerine de uygulanabilmektedir. Bu da aşırı terleme sorunu yaşayan kişiler için önemli bir etki göstermektedir.

Ankara’da Botoks Yaptırabileceğiniz Yerler Nerelerdir?

Dr. Buket YILDIRIM medikal estetik merkezi Botoks Ankara hizmeti veren en iyi kliniklerden birisidir. Dr. Buket YILDIRIM aldığı eğitim ile tıp fakültesinden sonra uzmanlaştığı medikal estetik konusunda başarılı uygulamalara imza atmaktadır. Komplikasyonlara karşı alınan önlemler ile yapılan Botoks uygulamaları sayesinde kırışıklık problemleri önemli ölçüde azalmaktadır. Çok derin olmayan kırışıklıklar tamamen ortadan kalkarken. Derin kırışıklıklar ilk uygulamada giderilmese de önemli ölçüde azalmaktadır.

Botoks Uygulama fiyatları için klinik muayenesi yapılması gerekmektedir. Uygun Botoks tedavisinin uygulanabilmesi ve etkin sonucun alınabilmesi için kırışıklık bölgeleri belirlenmeli ve uygulama noktaları belirlenmelidir. Etkili bir şekilde Botoks yaptırmak ve aklınızdaki sorulara yanıt bulmak için klinik ile iletişime geçebilir ya da kliniği ziyaret edebilirsiniz.

Kırışıklıkların oluşmasının altında yatan en önemli neden mimik kaslarının aşırı kullanımıdır. Mimik kaslarının aşırı hareket etmesi üzerindeki cildin katlanmasına neden olur. Bu da ciltte kırışıklık adı verilen kat izlerine yol açar. Kırışıklıklar yüzün yaşlı görülmesine neden olur. Yaşlanmayla birlikte cildin kendini daha yavaş onarması kırışıklıkların daha belirgin hale gelmesine neden olur. Özellikle kaslardan kaynaklanan kırışıklıklar için önerilen yöntem botoks ile kırışık giderme tedavisidir.