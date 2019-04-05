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Boyun Ağrılarına Kayropraktik Tedavi

Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Günlük hayatta alınabilecek basit önlemlerle boyun ağrılarının oluşmasını önlemek mümkün. Ayrıca boyun ağrılarına kayropraktik yöntemlerle de çözüm bulabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Boyun Ağrılarına Kayropraktik Tedavi

05 Nisan 2019 Cuma 13:38

Boyun ağrılarının ağrı kesicilerin yanı sıra gün içinde uygulanan sıcak-soğuk kompresler ile de giderilebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için kullanılır. Bunun yanı sıra kayropraktik tedavi yöntemleriyle de sonuca ulaşılabilir. Boyun, sırt ve bel ağrılarından cerrahi müdahale gerekmeden, omurgaya el ile yapılan uygulamalar içeren kayropraktik tedavi ile kurtulmak mümkün. Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kayropraktik (Omurga Sağlığı) Ünitesi’nde el ile müdahale edilen omurganın sağlıklı pozisyonuna geri getirilmesi hedefleniyor ve sıkışmış sinirlerin üzerindeki baskının ortadan kalkması amaçlanıyor” dedi. Kayropraktik tedavi yönteminden yoğun olarak 18-65 yaş arasında, özellikle çalışma hayatındaki aktif yetişkinlerin yararlandığını belirten Prof. Dr. Semih Akı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir araştırmaya göre kayropraksi uzmanlarının omurga rahatsızlıklarının yüzde 90’ını tedavi edebildiğini söyledi.

Prof.Dr. Semih Akı, boyun ağrılarını önlemek için şu önerilerde bulundu:

Masa başı çalışanlar sık sık gerinmeli ve masa başında basit egzersizler yapmalı. Omuzlar yukarı doğru kulak hizasına kadar yükselttikten sonra düşürülebildiği kadar düşürülerek 5 kez tekrar edilmeli. Ayrıca kürek kemikleri birleştirilerek beş saniye durduktan sonra gevşeme egzersizi yapılmalı. Yan boyun kaslarını esnetmek için oturur pozisyonda sol elle koltuğun oturağına tutunarak gövde ve boyun zıt tarafa doğru eğilmeli ve bu hareket sağ elle de tekrar edilmeli.

*Olabildiğince hareket edilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı daha azdır.

*Çalışma masa ve koltuğu ekran göz hizasına gelecek şekilde düzenlenmeli.

*Yüzüstü yatılmamalı. Yüzüstü yatmak boyna fazladan yük bindirir. Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçilmeli.

*Zihinsel stres oranı düşürülmeli. Boyun bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına neden olabilir.

*Araçtaki kafa desteği ayarlanmalı. Doğru ayar, başı ve boynu daha iyi destekler.

*Telefonda konuşurken ahize kafa ve omuz arasında sıkıştırılmamalı. Telefonda çok konuşuluyorsa kulaklık-mikrofon kullanılmalı.

*Dişler sıkılmamaya gayret edilmeli. Diş sıkmak boyun kaslarını gerebilir.

*Uzun süreler araç kullanıyor veya bilgisayar başında çok zaman geçiriliyorsa sık sık mola verilmeli. Boyna fazladan yük bindirmemek için kafa omurgası düz tutulmaya özen gösterilmeli.

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