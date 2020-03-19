banner462
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın, sağlıkçılara toplu taşımayı ücretsiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, sağlıkçılara toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz yaptı

Büyükakın, sağlıkçılara toplu taşımayı ücretsiz yaptı

19 Mart 2020 Perşembe 16:17

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla koronavirüsün (Covid 19) tehlikesi süresince vatandaşların sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını ifade etti. Başkan Büyükakın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Sağlığımız için fedakârca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız #Covid_19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Tüm sağlıkçılarımıza minnettarız.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliDilovası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Asılsız haber nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı Asılsız haber nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi...
SEDAŞ, çalışanları ve halk sağlığı için koronavirüs önlemlerini aldı SEDAŞ, çalışanları ve halk sağlığı için...
Kocaeli'de karantinaya alındılar! Kocaeli'de karantinaya alındılar!
VİRÜSTEN İLK ÖLÜM! (VAKA SAYISI 98) VİRÜSTEN İLK ÖLÜM! (VAKA SAYISI 98)
Gebze Belediyesi önlem almaya devam ediyor Gebze Belediyesi önlem almaya devam ediyor
Gebze Zabıtası Denetimleri Sıklaştırdı Gebze Zabıtası Denetimleri Sıklaştırdı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Asılsız haber nedeniyle gözaltına alınan...
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız haber yaparak, sosyal medya hesabından paylaşımda...

Haberi Oku