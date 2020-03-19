Büyükakın, sağlıkçılara toplu taşımayı ücretsiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla koronavirüsün (Covid 19) tehlikesi süresince vatandaşların sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını ifade etti. Başkan Büyükakın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Sağlığımız için fedakârca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız

tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Tüm sağlıkçılarımıza minnettarız.”