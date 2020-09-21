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SAĞLIK:
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Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan personeli sağlık taramasından geçiriyor.

Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İşçi Sağlığı Birimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerde çalışan işçi ve memur personeli sağlık taramasından geçiriyor. Tehlike sınıfına göre (çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli) sınıflandırılan ve en az yılda bir kez olmak üzere gerekli tahlil ve tetkikler uzman ekipler tarafından yapılıyor.

 

SAĞLIK TARAMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan İşçi Sağlığı Birimi, periyodik olarak personelin sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. 4857 sayılı İş kanunun ilgili yönetmelikleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun ilgili yönetmelik ve tüzüklerine göre sağlık taramaları kapsamında personele yönelik Kan (Biyokimya, Seroloji, Hormon, Hematoloji vb.), İdrar, Portör, Solunum Fonksiyon Testi, Odyometre, Akciğer filmi, EKG gibi tetkikler gerçekleştiriliyor. Yapılan taramalarla iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve olası bir hastalık belirtileri erken teşhis edilmiş oluyor.

 

ERKEN TEŞHİS

Erken Teşhis ve Tanının, gerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırması bakımından gerekse ülkemiz ekonomisine katkısı bakımından ne kadar önemli olduğu bilinci ile hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en son güncel bilgilerden ve son teknoloji ürünü cihazlardan yararlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan laboratuvar, her ay düzenli olarak Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Eksternal Kalite Kontrol Programı ile güvenilir sonuç verme açısından denetleniyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslı röntgen birimi, kalibrasyon sertifikasını yasal ve düzenli aralıklarla yenileniyor.


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