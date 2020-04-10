Büyükşehir’den hastalara nakil hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra hasta nakil ambulanslarıyla sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti veriyor. Nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat ediliyor.

HASTA NAKİL HİZMETİ

Korona virüs salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımına da koşuyor. Bu yardımların başında hasta nakil hizmeti geliyor. Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra hasta nakil ambulanslarıyla sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti veriliyor.

DİYALİZE GÖTÜRÜLDÜ

Bu kapsamda Kartepe’de ikamet eden diyaliz hastası Nehal Atakay’ın hastaneye işlemleri Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirildi. 76 yaşında olan ve kronik rahatsızlığı bulunan Nehal teyze, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil hizmetinden yararlandı. Evinden alınan Nehal teyze tedavisinin ardından ambulans ile yeniden evine bırakıldı.

“ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN”

Çocukları ve torunları ile birlikte kalan Nehal Atakay; “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde devletimizin, belediyemizin yaptığı çalışmaların alkışlanması gerekiyor. Haftanın 2 günü Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmetinden yararlanıyorum. Şeker hastalığından dolayı ayak parmaklarım da kesildi. Yürüyemiyorum. 153 Çağrı Merkezini arıyorum, sağ olsunlar beni alıp diyaliz merkezine götürüp ardından tekrardan evime geri getiriyorlar. Bu hizmeti düşünenlerden, yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Covid-19 salgınına karşı nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil hizmetinde çalışan personelin kişisel koruyucu malzemeleri; yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşa hizmet ediliyor. Ayrıca araçlara her gün Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Aylık bin 200 diyaliz hastasına hizmet veriliyor.

HİZMET İÇİN 153

Salgın boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern 22 adet hasta nakil araçlarıyla Kocaeli’nin her köşesinde yatalak ve yürüyemeyen hasta vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin 153 Çağrı Merkezini araması yeterli..