Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha

Covid-19 salgının ardından bulaşma riskini azaltmak için tam kapsamlı çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi filyasyon çalışmaları için 80 tablet ve 40 bilgisayar, 40 araç ve 61 şoför desteği sağlamıştı. Hastanelerin pandemi servislerine 20 temizlik personeli, sağlık çalışanlarına meyve desteği de veren Büyükşehir hastaneler için 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesini de hastanelerde kullanılmak için temin etti. Pandemi hastanelerinin eksikliklerini gidermek içinde yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilimizdeki 5 hastane için alınan sağlık cihazları, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.





TALEPLERİ BÜYÜKŞEHİR KARŞILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleyi, daha salgın ülkemize gelmeden önce başladı ve bu kapsamda hız kesmeden devam ettiriyor. Bu çalışmaların yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadelede ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarına ve hastanelere önemli destekler veriyor. İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca ilimizde faaliyet gösteren pandemi hastanelerinde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden talep edilen sağlık cihazları ivedilikle alındı.





CİHAZLAR TESLİM EDİLDİ

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca talep edilen 5 adet yüksek akımlı nazal solunum ünitesi ve 4 adet PCR test cihazı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca cihazlar Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’a teslim edildi.





5 HASTANENİN İHTİYACI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin salgınla mücadelede en büyük ortaklarının olduğunu belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu destekten dolayı ne kadar teşekkür etsek az. Salgının başladığı ilk günden bu güne omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadelede eksikliklerimiz oluyor. Bu eksiklikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce gideriliyor. Bu süreçte 5 hastanemizin önemli eksikleri vardı. Büyükşehir’den talep ettik. Kısa sürede 5 adet yüksek akımlı nazal solunum ünitesi ve 4 adet PCR test cihazı kurumumuza teslim edildi. Ne kadar teşekkür etsek az. Bu cihazlar ivedilikle hastanelerde kullanılmaya başlanacak” açıklamasında bulundu.





“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA”

İl Sağlık Müdürü Pehlevan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar filyasyon ekiplerimizin bağışıklığını güçlendirmek için meyve desteği verdi. Vermeye de devam ediyor. Ekiplerimizin süreci hızlandırmak için kullandığı tabletler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce alındı. Ayrıca mücadelede gücümüze personel ve araç desteği ile güç kattılar. Allah’ın izniyle bu mücadelemiz salgın bitene kadar devam edecek. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a şükranlarımızı sunuyorum” ifadesini kullandı.