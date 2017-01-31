Çayırova'ya 'Hastane' Müjdesi!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın İzmit’teki programına katılarak Akdağ ile Çayırova’nın hastane projesini görüşen Demirci, 2017 yılı yatırım planı kapsamında Çayırova’nın hastaneye kavuşacağını söyledi.





Recep Akdağ ile yapılan toplantıda Çayırova’nın ihtiyacı olan hastane konusu konuşuldu. Başkan Şevki Demirci’nin de bulunduğu toplantıda bir değerlendirme yapan Akdağ, konu ile ilgili kendisine daha önceden gelen bir talep olduğunu ve bakanlık olarak bu talebe olumlu yanıt verdiklerini açıkladı. Kocaeli’deki programda ele alınan Çayırova Devlet Hastanesi için 2017 yılı içerisinde ilk adımın atılacağı da yine toplantıda müjdelendi.



Demirci, “Bakanımız Sayın Recep Akdağ’a Hastane Projemizi Anlattık”



Çayırova’nın sağlık noktasında 24 saat hizmet alabileceği bir tesisinin olmadığını ve bu konuda Çayırova’lıların büyük bir sıkıntı yaşadığını toplantıda dile getiren Başkan Demirci, ilçeye yapılacak Devlet Hastanesi’nin sağlık noktasındaki eksiği gidereceğini söyledi. Proje için 60 dönümlük bir alan ayırarak geçtiğimiz süreç içerisinde bakanlığa devredildiğini ifade eden Demirci, Recep Akdağ’a ve bu süreçte en büyük desteği veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a teşekkür etti.