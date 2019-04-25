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Çocuk hastalar daha mutlu

YAS-DER, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne iki adet akülü araç hediye ederek çocuk hastaların ameliyata sedye iye değiy akülü araç ile gitmelerini sağladı

Çocuk hastalar daha mutlu

25 Nisan 2019 Perşembe 13:46

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Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’e teslim edildi.Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'nun da hazır bulunduğu bu anlamlı organizasyonda hastaneye verilen iki adet akülü araç sayesinde çocukların ameliyathaneye stressiz gireceği dile getirildi.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN…

Hastane Başhekimi Güneş yaptığı açıklamada "Ameliyathaneye girmek yetişkin hastalarda bile stres sebebiyken çocukların dünyasında bu çok daha zordur. Ameliyata gidecek çocuklarımızın sedye korkusunu azaltmak, tedaviye uyumunun sağlanmasını ve çocukların bilinçaltında ki hastane ve ameliyathane korkusunu bir nebze olsun unutturulması için bu uygulamayı hayata geçirmeyi düşündük. Çocuklarımız ameliyathaneye girerken akülü araba ile eğlenerek, sevinerek gitmeleri bizleri de ziyadesiyle mutlu edecektir. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu olacaktır. Böylesine anlamlı bir bağış için Darıca Yaşlılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(Yas-Der) başkanı Kudret Sekban ve yönetim ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. " dedi.

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DaricaIlçe HaberleriAkülü AraçFarabi
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