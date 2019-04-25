Çocuk hastalar daha mutlu

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’e teslim edildi.
HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN…
Hastane Başhekimi Güneş yaptığı açıklamada "Ameliyathaneye girmek yetişkin hastalarda bile stres sebebiyken çocukların dünyasında bu çok daha zordur. Ameliyata gidecek çocuklarımızın sedye korkusunu azaltmak, tedaviye uyumunun sağlanmasını ve çocukların bilinçaltında ki hastane ve ameliyathane korkusunu bir nebze olsun unutturulması için bu uygulamayı hayata geçirmeyi düşündük. Çocuklarımız ameliyathaneye girerken akülü araba ile eğlenerek, sevinerek gitmeleri bizleri de ziyadesiyle mutlu edecektir. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu olacaktır. Böylesine anlamlı bir bağış için Darıca Yaşlılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(Yas-Der) başkanı Kudret Sekban ve yönetim ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. " dedi.