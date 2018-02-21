"Çocuk ve dijital bağımlılık" karikatürlerle anlatılacak

Kocaeli'de, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması"nın konusu "Çocuk ve Dijital Bağımlılık" olarak belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde ücretsiz karikatür eğitimi verildiği kaydedildi.

Karikatürist Ahmet Altay'ın verdiği eğitimlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, eğitimlerle karikatür sanatına ilgi duyan gençlerin bilgi ve birikimlerini arttırmak, kendilerini çizgileriyle ifade etmelerine olanak sağlamak ve karikatür sanatının inceliklerini öğretmenin amaçlandığı aktarıldı.

Eğitimlere 7-23 yaş aralığında 220 kişinin başvurduğu ve yetenek sınavı ile 55 kişinin hak kazandığı bildirilerek, eğitimlerde, merakı olan yetenekli gençlerin karikatüre dair tüm incelikleri öğrendiği anlatıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması"nın konusunun "Çocuk ve Dijital Bağımlılık" olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklar ve dijital bağımlılık temasında karikatürlerin katıldığı yarışmanın son başvuru tarihi 2 Nisan. Başvurunun www.kocaelicartoon.com adresinden yapıldığı yarışmanın birincilik ödülü 15 bin lira, ikincilik ödülü 10 bin lira, üçüncülük ödülü 5 bin lira, teşvik ödülü 2 bin 500 lira, ayrıca 5 kişiye bin 500 lira başarı ödülü bulunuyor."