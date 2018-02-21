banner328
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Çocuk ve dijital bağımlılık"

Kocaeli'de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek "Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması"nın konusu, "Çocuk ve Dijital Bağımlılık" olarak belirlendi - Yarışmaya son başvuru, 2 Nisan'a kadar yapılabilecek

21 Şubat 2018 Çarşamba 11:50

 "Çocuk ve dijital bağımlılık" karikatürlerle anlatılacak
Kocaeli'de, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması"nın konusu "Çocuk ve Dijital Bağımlılık" olarak belirlendi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde ücretsiz karikatür eğitimi verildiği kaydedildi. 

Karikatürist Ahmet Altay'ın verdiği eğitimlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, eğitimlerle karikatür sanatına ilgi duyan gençlerin bilgi ve birikimlerini arttırmak, kendilerini çizgileriyle ifade etmelerine olanak sağlamak ve karikatür sanatının inceliklerini öğretmenin amaçlandığı aktarıldı. 

Eğitimlere 7-23 yaş aralığında 220 kişinin başvurduğu ve yetenek sınavı ile 55 kişinin hak kazandığı bildirilerek, eğitimlerde, merakı olan yetenekli gençlerin karikatüre dair tüm incelikleri öğrendiği anlatıldı. 

Bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması"nın konusunun "Çocuk ve Dijital Bağımlılık" olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Çocuklar ve dijital bağımlılık temasında karikatürlerin katıldığı yarışmanın son başvuru tarihi 2 Nisan. Başvurunun www.kocaelicartoon.com adresinden yapıldığı yarışmanın birincilik ödülü 15 bin lira, ikincilik ödülü 10 bin lira, üçüncülük ödülü 5 bin lira, teşvik ödülü 2 bin 500 lira, ayrıca 5 kişiye bin 500 lira başarı ödülü bulunuyor." 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fındıkta bilinçli budama Fındıkta bilinçli budama
4 Beslenme Önerisi 4 Beslenme Önerisi
İş stresi diş kaybına neden olabiliyor İş stresi diş kaybına neden olabiliyor
Monotonluk sabah kalkmayı zorlaştırıyor Monotonluk sabah kalkmayı zorlaştırıyor
Fatih Devlet Hastanesini inceledi Fatih Devlet Hastanesini inceledi
Telefonu omza sıkıştırmayın ! Telefonu omza sıkıştırmayın !
Yukarı Çık

banner341

banner339

Fındıkta bilinçli budama
-Kurslarla 5 bini aşkın üretici tekniğine uygun budamayı öğrendi -Mustafa Şahin; "Verim ve kaliteyi yüzde...

Haberi Oku