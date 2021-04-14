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SAĞLIK:
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COVID-19 çocuklarda obezite sıklığını arttırdı

Çocukluk döneminin en önemli özelliği dinamik bir büyüme dönemi olmasıdır.

COVID-19 çocuklarda obezite sıklığını arttırdı

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:03

Bir çocuğun büyümesinin genetik, beslenme, psikososyal durum, hastalıklar, hormonlar ve ilaçlar gibi pek çok faktörden etkilendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Sağlıklı yaşam için çocuğun büyümesinin belirli aralıklarla standart büyüme eğrilerinde değerlendirilmesi önemli. COVID-19 salgın döneminde okulların kapalı olması, eğitimin online sürdürülmesi, bilgisayar, televizyon, tablet, telefon gibi cihazlarla geçirilen sürenin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hızlı tüketilen paketli gıda ve kaloriden zengin besin öğelerinin diyette daha sık yer alması, doktor kontrollerinin aksaması ile obezitenin görülme sıklığı ciddi olarak arttı” açıklamasında bulundu.
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