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Covid-19 Denetimi

Kocaeli genelinde şehir içi ve şehirlerarası otobüsler denetlenirken gerekli malzemeleri bulundurmayan şoförler uyarıldı

Covid-19 Denetimi

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:14

 İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine ‘Korona virüs salgını’ konulu ek genelge göndermesinin ardından Kocaeli’de de Covid-19 denetimleri sürüyor. Yurt genelinde 7 gün boyunca yapılacak kontroller kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı.  

 

ŞOFÖRLERİN KURALLARA UYUP UYMADIĞI DENETLENDİ 

Kocaeli’de Covid-19 denetimleri için oluşturulan ekipler sabah saatlerinde şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım yapan araçlarda inceleme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetimler yapan ekipler, şoförlerin Covid-19 tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi. 

 

GBT VE HES KODU SORGUSU 

Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, toplu ulaşım araçları ve ticari taksileri tek tek durdurup incelemede bulundu. Araçlarda maske, dezenfektan, eldiven gibi gerekli malzemelerin olup olmadığını denetleyen ekipler, eksik malzeme bulunduran şoförleri ikaz etti. Öte yandan yolcuların GBT ve HES kodu sorguları yapılarak Covid-19 hastalarının karantina kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. 

 












 

 

 

 

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