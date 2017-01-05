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Demirci’den bağış çağrısı!

Her fırsatta Kızılay’a yaptığı kan bağışlarıyla takdir toplayan ve vatandaşları da teşvik eden Çayırova Belediye başkanı Şevki Demirci, örnek davranışlarını sürdürüyor.

Demirci'den bağış çağrısı!

05 Ocak 2017 Perşembe 10:24

 Kendisi de gönüllü bir donör olan Başkan Demirci, vatandaşları Kızılay’a destek olmaya davet etti.  Türk Kızılayı’nın  kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle kan stoklarının kırmızı alarm verdiğini açıklaması üzerine bağışta bulunan ve vatandaşlara bağış çağrısı yapan Başkan Demirci, “Haydi gönüllü kan bağışçısı olmaya''dedi. 

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Kan BağışıKızılayGazeteHaberGebzeKocaeliDemirci
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Türk Kızılayı vatandaşa kan bağışı çağrısında bulundu.

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