banner462
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deniz Kuvvetleri müsilajın donanmadaki gemilere olası etkilerini belirlemek için teknik heyet oluşturdu

Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, müsilajın donanmadaki gemilere olası etkilerini belirlemek için teknik heyet oluşturdu.

Deniz Kuvvetleri müsilajın donanmadaki gemilere olası etkilerini belirlemek için teknik heyet oluşturdu

13 Haziran 2021 Pazar 16:35

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliği kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin de katkı sağladığı çalışmalar kapsamında ilk gün 15 bölgede denizden 235,2 metreküp müsilaj toplandı.

Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemiyle 156,6 metreküp müsilaj temizlendi. 11 Haziran'da toplanan 464,1 metreküp ile toplamda 1197,2 metreküp müsilajın temizlendiği belirtildi.

Bu çalışmalara katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi bünyesinde de yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca müsilajın olası etkilerinin belirlenmesine yönelik tersanelerde çalışma başlatıldı.

Müsilajın gemileri etkileyip etkilemediğine yönelik başlatılan çalışma için teknik heyetler oluşturuldu. Heyetler, Gölcük'teki Tersane Komutanlığında incelemelerini sürdürüyor.

Heyetlerin oluşturacağı raporun Milli Savunma Bakanlığına sunulması, rapora göre bir hareket tarzının geliştirilmesi bekleniyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Müsilaj .izmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında...
Aktarlarda satılan 'kardeş kanı' bitkisi, hayati tehlike yaratıyor Aktarlarda satılan 'kardeş kanı' bitkisi, hayati...
VÜCUTTA FAZLA YAĞ DEPOLAMAK BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR VÜCUTTA FAZLA YAĞ DEPOLAMAK BİRÇOK HASTALIĞA...
Gebeler Kovid-19 enfeksiyonuna daha yatkın Gebeler Kovid-19 enfeksiyonuna daha yatkın
Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne,...
Türkiye Kovid-19 aşı tablosu Türkiye Kovid-19 aşı tablosu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı...
Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasında...

Haberi Oku